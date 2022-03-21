Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Ukrayna ile ilgili üç zirve birden... /21 Mart 2022 22:59

Avrupa'da Ukrayna ile ilgili üç zirve birden...

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, Ukrayna ile ilgili toplantılar da devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki bir hafta içinde Avrupa genelinde üç Ukrayna zirvesinin yapılması planlanıyor.

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Ukrayna dünyanın ve özellikle de Avrupa'nın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna ile ilgili önümüzdeki hafta içinde Avrupa genelinde 3 zirve yapılmasının planlandığı belirtildi.
Bu hafta Ukrayna gündeminde Avrupa’da 3 zirve birden toplanacak. Zirveler hem AB içindeki Rusya-Ukrayna savaşına yönelik görüş farklılıklarının durumu, hem de AB’nin ABD’nin küresel siyasetine ne kadar bağlanacağını göstermek açısından da önemli olacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel 24 Mart’ta bir günde 3 toplantıya ve onlarca devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak. Üç zirveden biri NATO karargahında yapılacak. NATO Liderler Zirvesi, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu zirveye katılacağı duyurulmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Bir diğer zirve toplantısı 27 AB ülkesinin liderleri arasında yapılacak. 24-25 Mart'taki olağan zirve toplantısı yine Rusya-Ukrayna savaşı ağırlıklı geçecek. Toplantının bir bölümüne NATO Zirvesi için Brüksel'e gelecek ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Planlı AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın saldırısı öncesinde zaten güvenlik konusunun ele alınması planlanıyordu. Toplantıda, liderlerin AB'nin güvenliğiyle ilgili gelecek 5-10 yıllık dönem için atacağı adımları belirleyecek "Stratejik Pusula" belgesinin liderlerce onaylanması bekleniyor.

Liderler ayrıca rutin zirve toplantısı sırasında bir oturumda da Avro Zirvesi için bir araya gelecek. Bu toplantıda ekonomik durum, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki durum görüşülecek.

G7 ZİRVESİ DE TOPLANIYOR

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da Brüksel'de görüşecek. G7'nin dönem başkanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor.
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