Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ile Rusya arasında Donbass anlaşması /02 Ekim 2019 21:54

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass anlaşması

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında meydana gelen çatışmalar bir süredir karşılıklı ateşkes ile durmuştu. Çatışma bölgelerinden birisi olan Donbass için Ukrayna imzayı attı.

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Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'ta yapılan görüşmelerde Donbass'a özel statü verilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, birliklerin bölgeden çekilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.

Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde,  Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülü'nü kapsayan anlaşmayı imzaladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre görüşmeler sonrası basına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

Zelenskiy, meclis tarafından hazırlanacak olan yeni kanunun Ukrayna Anayasası'na uygun olarak, Donbass'taki seçimlerden hemen sonra yürürlüğe koyulacağını dile getirdi.

DONBASS: ÖZERKLİK İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanları Deniz Puşilin ve Leonid Paseçnik, Steinmeier formülünün kabulünün, Kiev'in Donbass halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanıdığı anlamına geldiğini söyledi.

Puşilin ve Paseçnik, tamamen özerklik elde etmek için Minsk'teki müzakere sürecine katılmaya devam edeceklerini belirtti.

STEINMEIER FORMÜLÜ 

'Steinmeier formülü', 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunuldu. Formül, Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin kanunun yürürlüğe girmesini içeriyor. Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibariyle geçici olarak yürürlüğe girecek olan kanun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) seçimlerin usulüne uygun yapıldığına dair rapor sunmasının ardından kalıcı hale gelecek.
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