Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ile Rusya arasında yeni yıl öncesi esir takası /31 Aralık 2024 11:59

Ukrayna ile Rusya arasında yeni yıl öncesi esir takası

BAE arabuluculuğunda Ukrayna ile Rusya arasında yeni yıl öncesi büyük bir esir takası gerçekleşti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya ve Ukrayna, her iki tarafın da 150 askerini geri aldığı büyük bir esir takası gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, esirlerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğuyla takas edildiğini açıkladı.

Rus askerleri şu anda Belarus topraklarında bulunuyor ve burada psikolojik ve tıbbi destek alıyorlar. Ayrıca aileleriyle iletişim kurmaları sağlanıyor. Savunma Bakanlığı, “Tüm kurtarılan askerler Rusya Federasyonu’na götürülecek ve Savunma Bakanlığı’nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafı ise daha fazla askerini geri aldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 189 Ukraynalı askerin geri döndüğünü belirtti. Zelenski, “Bunlar ‘Azovstal’ ve Mariupol savunucuları, Çernobil, Yılan Adası ve cephe hattının çeşitli bölgelerindeki askerler. İçlerinde askerler, astsubaylar, subaylar, ulusal muhafızlar (aralarında Rusya’da terör örgütü olarak tanımlanan ve yasaklanan ‘Azov’ mensupları da var), sınır muhafızları, bölgesel savunma birlikleri, Deniz Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler askerleri bulunuyor” dedi. Ayrıca Mariupol’dan iki sivilin de teslim alındığını ekledi.

Moskova ve Kiev, esir takaslarının yanı sıra hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini de düzenli olarak değiş tokuş ediyor. Kasım ve Aralık aylarında taraflar, üç kez cenaze takası gerçekleştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna ile Rusya arasında yeni yıl öncesi esir takası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:49