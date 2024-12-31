Ukrayna ile Rusya arasında yeni yıl öncesi esir takası

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya ve Ukrayna, her iki tarafın da 150 askerini geri aldığı büyük bir esir takası gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, esirlerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğuyla takas edildiğini açıkladı.





Rus askerleri şu anda Belarus topraklarında bulunuyor ve burada psikolojik ve tıbbi destek alıyorlar. Ayrıca aileleriyle iletişim kurmaları sağlanıyor. Savunma Bakanlığı, “Tüm kurtarılan askerler Rusya Federasyonu’na götürülecek ve Savunma Bakanlığı’nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek” ifadelerini kullandı.





Ukrayna tarafı ise daha fazla askerini geri aldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 189 Ukraynalı askerin geri döndüğünü belirtti. Zelenski, “Bunlar ‘Azovstal’ ve Mariupol savunucuları, Çernobil, Yılan Adası ve cephe hattının çeşitli bölgelerindeki askerler. İçlerinde askerler, astsubaylar, subaylar, ulusal muhafızlar (aralarında Rusya’da terör örgütü olarak tanımlanan ve yasaklanan ‘Azov’ mensupları da var), sınır muhafızları, bölgesel savunma birlikleri, Deniz Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler askerleri bulunuyor” dedi. Ayrıca Mariupol’dan iki sivilin de teslim alındığını ekledi.





Moskova ve Kiev, esir takaslarının yanı sıra hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini de düzenli olarak değiş tokuş ediyor. Kasım ve Aralık aylarında taraflar, üç kez cenaze takası gerçekleştirdi.