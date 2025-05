Ukrayna ile Rusya esir takasında anlaştı

Rus baş müzakereci ayrıca Ukrayna heyetinin devlet başkanları düzeyinde bir doğrudan görüşme talebini gündeme getirdiğini, bu talebi kayda aldıklarını anlattı, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik yaklaşımlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" diye konuştu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'daki 1000 Ukrayna askeri ile Ukrayna'daki 1000 Rus askeri için önümüzdeki günlerde parmaklıklar ardındaki esir hayatı sona erecek.3,5 yıl aradan sonra Ukrayna savaşını sona erdirmek için İstanbul'da yeniden müzakere masasına oturan Ukrayna ve Rus heyetlerinin esir takası konusunda anlaştıkları bildirildi.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus heyeti ile "1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda" anlaştıklarını söyledi.Görüşmede ayrıca liderler düzeyinde olası bir toplantının da ele alındığını duyuran Umerov, "Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz" dedi.Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada müzakere sonucundan memnun olduklarını ve görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle başlayan görüşmelerin ilk aşamasında mutabakat sağlanan konuya, "Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak" sözleriyle açıklık getirdi.Ukrayna ve Rus heyetlerin doğrudan müzakereleri yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığındaki görüşmelere katılan Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldığı bildirildi.Görüşmenin ardından Hakan Fidan sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama paylaştı.Açıklamasına "Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü" sözleriyle başlayan Fidan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yoğun diplomatik çabalar sonucunda İstanbul'da, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.Fidan, tarafların "güven artırıcı bir önlem olarak" her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştıklarına dikkat çekti, ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda da mutabakat sağlandığını duyurdu.Tarafların tekrar bir araya gelmek konusunda prensipte anlaştıklarını ifade eden Fidan, "Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.Fidan ayrıca bugün Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuşmuş, müzakere masasında oturan Rus ve Ukrayna heyetlerine "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız" mesajını vermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çağrılarına kulak vermiş olmalarını önemli bulduklarını ifade eden Fidan, "Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmakta. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine, kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir" dedi.Ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Hakan Fidan, "Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu bilhassa vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz" sözlerini kaydetti.Fidan, bu görüşmelerin Putin ve Zelenskiy'nin katılacağı bir liderler toplantısının temelini oluşturması açısından önemli olduğuna işaret etti.