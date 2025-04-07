Ukrayna ile Rusya savaşında çatışmaların şiddeti arttı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çıkan haberler “savaşın yakında sona ereceği” şeklinde sunulsa da, cephedeki gerçeklik bunun tersini gösteriyor.



Rusya'nın Füze Saldırıları



Ukrayna, 6 Nisan sabahına şiddetli patlamalarla uyandı. Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında Kiev başta olmak üzere birçok şehir hedef alındı. Gece boyunca süren saldırılar, yerel kaynaklar tarafından “uzun süredir beklenen misilleme” olarak nitelendirildi. Başkent Kiev’de çıkan yangınlar ve yaşanan yıkımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.



Gece saatlerinde Karadeniz üzerinden altı adet “Kalibr” seyir füzesi fırlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda, dört adet Tu-95 stratejik bombardıman uçağının da havalandığı ve füze fırlatmış olabileceği belirtiliyor. Ukrayna kaynaklarına göre, Kiev semalarında yaklaşık on insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.



Kiev’in merkezinde büyük bir patlamayla birlikte ilk büyük yangın başladı. Obolon bölgesine düşen füze parçaları nedeniyle yangınlar çıktı ve birçok yapı hasar gördü. X-101 tipi füzelerin Sumi ve Çernigov bölgelerinden Kiev’e ulaştığı tahmin ediliyor. Başkentteki Obolon, Darnitsa ve Solomenska semtlerinde yoğun hasar ve yangınlar meydana geldi.



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, üç kişinin yaralandığını açıkladı, ancak saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Yerel medya ise bir iş merkezi, mobilya atölyesi ve birkaç aracın tamamen yandığını bildirdi.



Diğer bölgelerde de yoğun saldırılar oldu



Hmelnytskiy bölgesinde bulunan Starokostiantyniv askeri hava üssü yakınlarında güçlü bir patlama yaşandı. Yerel halk, bölgede ciddi sarsıntılar ve patlamalar duyduklarını aktardı. Mikolayiv şehri de saldırıların hedefi oldu. Ternevka ve Radsad bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları, gece gökyüzünden bir füze geçtiğini ve ardından evlerinin camlarının sarsıldığını belirtti. Bazı vatandaşlar yediye kadar patlama sesi duyduklarını ve bunların bazılarını “çok şiddetli” olarak tanımladıklarını söyledi.



Saldırılar sonrası ülke genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı ve halk sığınaklara indi. Yerel yönetimler, yangınlara müdahale etmeye ve hasar tespitine başladı. Ukrayna tarafından saldırılara ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da doğrudan bir açıklama gelmedi.



Rusya, son olarak Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki stratejik hedefleri vurdu. Buna karşılık Ukrayna, Bryansk, Lipetsk ve Tambov bölgelerinde enerji altyapısına yönelik İHA saldırıları düzenledi. Kursk yönünde Guyevo’nun güneyinde ve Sumi’deki Basivka köyünde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kupyansk yönünde ise Rus birlikleri, Kamyanka’nın güneyinde mevzilenmeye çalışıyor.



Stratejik Girişim Rusya’da: Rus ordusu genel cephe hattında stratejik inisiyatifi elinde bulunduruyor. Ancak Ukrayna tarafı savunma hattını yavaşlatma taktiğiyle ilerlemeyi zorlaştırıyor.



Kuzey cephesindeki Kupyansk yakınlarında Oskol Nehri’nin sağ yakasında Rusya ilerliyor. Krasnolimansk yönünde Ivanivka’dan Katerynivka’ya kadar kontrol alanı genişliyor. Çasiv Yar çevresinde yoğun çatışmalar sürerken, Toretsk (Dzerjinsk) güneyinde Aleksandropol ve Panteleymonivka Rus birlikleri tarafından alındı.



Pokrovsk yönünde Lısivka köyünde Rus birlikleri yeniden ilerlemeye geçti. Komarivka ekseninde Vesele çevresi ve Razliv’ın güneyinde çatışmalar devam ediyor. Rusya, LOBKOVO’yu ele geçirerek Şçerbaky ve Stepove’de başarı sağladı. Herson’da ise karşılıklı bombardımanlar sürerken, Rus Hava Kuvvetleri FAB tipi bombalarla saldırılarını artırdı.



“Rahatlama” Tehlikeli Olabilir



Toplumda savaşın yakında biteceği yönünde yaratılan algı, cephede süren şiddetli çatışmalar ve Kiev’in müzakereleri görmezden gelmesi karşısında büyük bir yanılgı olarak değerlendiriliyor. Bu son saldırı dalgası, çatışmaların şiddetinin azalmadığına ve Ukrayna’daki savaşın yeni bir aşamaya evrildiğine işaret ediyor.

ABD’nin Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteği devam ederken, Ukrayna birlikleri Rus topraklarını hedef almaya devam ediyor.

Haftanın önemli diplomatik gelişmelerinden biri de, Rusya Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD ziyareti oldu.



Dmitriyev, Amerikan tarafıyla Ukrayna’daki savaşın barışçıl çözümünden ziyade, Rusya ile ekonomik iş birliğinin ABD için daha kârlı olabileceğini vurguladı.