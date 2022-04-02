Ukrayna ilk kez Rusya’da bir hedefi mi vurdu?

Ukrayna ise sınırlarının hemen ötesindeki Rus kenti Belgorod’da yer alan yakıt deposundaki dev yangında rolü olduğu suçlamasını reddetti.



Reuters haber ajansının doğruladığı bir noktadan çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerinde, depoda alçak irtifadan fırlatılmış bir füzeden kaynaklandığı sanılan ani bir parlama görülüyor.



Rus Savunma Bakanlığı, saldırının Ukrayna’ya ait iki Mi-24 tipi helikopter tarafından düzenlendiğini iddia etti.



Barış görüşmeleri bugün yeniden başlarken, Ukrayna’nın kuzeyinde Rus askerlerin terkettiği bölgelere Ukrayna kuvvetlerinin girdiği belirtiliyor.



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Rusya sınırları içindeki petrol deposuna saldırı haberinden saatler sonra, Belgorod’da telefon yoluyla ulaşılan ve kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir görgü tanığı, alçak irtifada uçakların uçtuğunu ve sınırın yönünden sürekli patlama sesleri geldiğini bildirdi.



Görgü tanığı, “Bir şeyler oluyor. Biraz ötede uçaklar ve sürekli patlamalar var” ifadesini kullandı.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Belgorod’da yakıt tedarik zincirini yeniden organize etmek ve enerji ikmalinin sekteye uğramasını önlemek için yetkililerin ellerinden geleni yaptığını söyledi. Peskov, olayın barış görüşmeleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını kaydetti.



"Rusya batı sınırını güçlendirecek"



Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, orduya, "hiç kimsenin saldırı düzenlemeyi aklına bile getirememesi için" ülkenin batı sınırlarının güçlendirilmesi talimatını verdiğini söyledi.



Belarus televizyonuna konuşan Peskov, ismini vermediği ülkelerin Rusya'nın batı sınırları yakınındaki askeri potansiyellerini güçlendirdiğini belirtti. Peskov, Savunma Bakanı Sergey soygunun bir güvenlik planı üzerinde çalıştığını kaydetti.



Ukrayna Rusya'nın suçlamasını reddetti



Ukrayna’nın en üst düzey güvenlik yetkilisi, Rusya’nın saldırının arkasında Kiev’in olduğu iddialarının doğru olmadığını savunmuştu. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise bu açıklamanın öncesinde, Ukrayna’nın olayda rolü olup olmadığını ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.



Bakanlık sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, “Ukrayna halen topraklarındaki Rus saldırılarına karşı savunma operasyonu yürütüyor ve bu, Rusya’nın topraklarındaki her faciadan Ukrayna’nın sorumlu olduğu anlamına gelmiyor” dedi.



Bu arada Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini, ödemenin rubleyle yapılmaması halinde keseceği tehdidinin yarattığı kriz şimdilik önlendi. Moskova, Nisan ayı sonundaki yeni ödeme tarihlerine kadar tedarik akışını durdurmayacağını bildirdi.



Ruslar’ın terkettiği kentlerde enkazdan cesetler toplanıyor



Rusya, beş haftadır süren savaşta tek bir büyük kenti bile ele geçirememesinden sonra, Ukrayna’nın kuzeyinden çekilme kararı aldığını ve odağını güneydoğuya çevirdiğini savunuyor.



Rusya, kuzeyden çekilmesini barış görüşmeleri için iyi niyet hareketi olarak gösteriyor ancak Ukrayna ve müttefikleri, Rus güçlerin zayıf lojistik ve karşılaştıkları güçlü direnişten dolayı ağır kayıplar vermeleri üzerine yeniden toparlanmak için böyle bir adım atmaya mecbur kaldıklarını öne sürüyor.



Kiev ve Çernihiv’in bölge valileri, Ruslar’ın her iki bölgedeki topraklardan da çekilmekte olduğunu, bazılarının sınırdan Belarus ve Rusya’ya geri döndüğünü bildirdi.



Kiev’in kuzeybatısında haftalardır ağır çatışmalara sahne olan Irpin’in şu anda tamamen Ukraynalılar’ın kontrolunda olduğu belirtiliyor. Gönüllüler ve acil durum ekiplerinin yıkıntıların arasından cesetleri taşıdığı, bir caddede bir düzine kadar cesedin siyah plastik torbalara yerleştirilerek kamyonlara yüklendiği görülüyor.



Kiev bölge valisi Oleksandr Pavlyuk, Rus güçlerin yoğun çatışmaların olduğu bir başka bölge Hostomel’den de çekildiğini söyledi. Hostomel ve Irpin arasındaki Buça’nın belediye başkanı da kentin de Ruslar’dan geri alındığını kaydetti.



Kuzeyde Rus kuvvetlerin, Çernobil nükleer santralının bulunduğu bölgeden de çekildiği bilgisi geldi. Ancak Ukraynalı yetkililer, bazı Ruslar’ın hala santral çevresindeki radyoaktif “yasak bölgede” olduğunu söyledi.



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise şehirden kaçanların evlerine geri dönmesi için henüz erken olduğu uyarısında bulundu. Kliçko, başkentin kuzey ve doğusunda hala geniş çaplı çatışmaların yaşandığını bildirdi.