Ukrayna, işgalin başından beri en ağır kaybını verdi

Ayrılıkçılar lideri: Teslim olan Ukraynalı askerleri biz yargılayacağız





Ukrayna: 29 bin 200 Rus askeri öldü





Rusya: Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduk





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara yönelik konuşmasında, ordunun son yaşadığı ağır kaybı teyit etti.Konuşmasında Rusya’ya yönelik yaptırımların en üst seviyeye çıkartılmasını isteyen Vladimir Zelenskiy, “Tarih bir dönüm noktasında... Bu, gerçekten de dünyaya kaba kuvvetin hükmedip hükmetmeyeceğinin kararlaştırıldığı zaman olarak tarihe geçecek.” dedi.Ukrayna’dan tek taraflı ayrıldığını ilan eden ve sadece Rusya’nın tanıdığını “Donetsk Hakları Cumhuriyeti”nin lideri Denis Pushilin, geçen hafta Azovstal çelik fabrikasında sürdürdükleri direnişe son vererek teslim olan Ukraynalı askerlerin, kendi bölgelerinde mahkemeye çıkartılıp yargılanacaklarını bildirdi.Interfax haber ajansının haberine göre Pushilin, “Mahkumlar bizim cumhuriyetimizin topraklarında tutuluyor. Onları yargılamak için uluslararası mahkeme kuracağız.” dedi. Pushilin, mahkumların hangi suçtan yargılanacağı konusuna ise açıklık getirmedi.Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150, savaşın başlamasından itibaren toplam 29 bin 200 askerini kaybettiğini bildirdi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 8 tank ve 25 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunun toplam 29 bin 200 askerini kaybettiği, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1293 tank, 3 bin 166 zırhlı araç, 604 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, Rus güçlerinin 2 bin 206 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 476 insansız hava aracını da yitirdiği ifade edilerek, Rusların fırlattığı 110 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Donbas'a gönderilmek üzere Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu civarında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İvano-Frankivsk 10. Dağ Muharebe Tugayı'na ait silah ve askeri teknik araçların vurulduğunu bildirdi.Bir günde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Bahmut yerleşim birimi yakınlarında "Sever" muharebe taktik grubunun iletişim merkeziyle 4 komuta merkezi, Soledar, Sol, Bahmut, Berestovoye Zakotnoye ve Nırkovo yerleşim birimleri civarında 6 cephanelik ve 48 askeri alanın imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Bahmut civarında ayrıca Osa-AKM hava savunma füze sisteminin de vurulduğunu dile getirdi.Rus hava muharebe taktik birliklerinin Krasniy Limanı'nda cephanelik ve 39 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, bunun sonucunda 230 Ukraynalı milliyetçi gücün ve 33 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Herson bölgesinde Kiselevka yerleşim birimi yakınlarında 2, Harkiv bölgesinde Pavlograd üzerinde ise 1 olmak üzere toplam 3 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'ya ait farklı yerlerde 13 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.Konaşenkov, Herson bölgesinde havada 2 Toçka-U balistik füzenin yok edildiğini, İzyum, Topolskoye, Semenovka ve Bikino yerleşim birimi yakınlarında da 8 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin havada vurulduğunu ifade etti.Füze ve topçu birliklerinin 73 komuta merkezi ve 578 askeri alanı ateş altına aldığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 177 uçak, 125 helikopter, 990 insansız hava aracı, 319 hava savunma füze sistemi, 3 bin 226 tank ve zırhlı araç, 421 çok namlulu roketatar, 1643 obüs ve havan topu, 3106 özel askeri araç yok edildi." dedi.