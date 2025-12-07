Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırıların Kiev, Çernihiv, Lviv, Odessa, Zaporijya, Dnipropetrovsk, Mikolayiv ve Harkov bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu.





Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, tüm bölgelerde programlı saatlik kesintilere gidildiği bildirildi. Ukrayna yetkililerine göre, Kiev bölgesinde demiryolu altyapısı, Hmelnitski bölgesinde ise bir askeri havaalanı isabet aldı. Ayrıca, Krivoy Rog Termik Santrali'ne de birkaç füzenin düştüğü ifade edildi.





Rusya Tarafında: İHA Saldırıları Püskürtüldü





Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde gece boyunca 116 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. En yoğun düşürülmelerin Ryazan, Voronej ve Bryansk bölgelerinde yaşandığı belirtildi. Ryazan'da düşen drone enkazı yangına neden olmuş, ancak itfaiye ekiplerince hızla söndürülmüştür.





Voronej'in bir banliyösündeki İHA saldırısında ise elektrik hattı, bir benzin istasyonunun çatısı, bir okul, bir araç ve birkaç evin hasar gördüğü bildirildi. Her iki bölgede de ciddi yaralanma veya ölüm olayının yaşanmadığı kaydedildi.