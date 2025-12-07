Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu /07 Aralık 2025 12:57

Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri ve liman altyapısına yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırıların Kiev, Çernihiv, Lviv, Odessa, Zaporijya, Dnipropetrovsk, Mikolayiv ve Harkov bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu. 

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, tüm bölgelerde programlı saatlik kesintilere gidildiği bildirildi. Ukrayna yetkililerine göre, Kiev bölgesinde demiryolu altyapısı, Hmelnitski bölgesinde ise bir askeri havaalanı isabet aldı. Ayrıca, Krivoy Rog Termik Santrali'ne de birkaç füzenin düştüğü ifade edildi.

Rusya Tarafında: İHA Saldırıları Püskürtüldü

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde gece boyunca 116 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. En yoğun düşürülmelerin Ryazan, Voronej ve Bryansk bölgelerinde yaşandığı belirtildi. Ryazan'da düşen drone enkazı yangına neden olmuş, ancak itfaiye ekiplerince hızla söndürülmüştür. 

Voronej'in bir banliyösündeki İHA saldırısında ise elektrik hattı, bir benzin istasyonunun çatısı, bir okul, bir araç ve birkaç evin hasar gördüğü bildirildi. Her iki bölgede de ciddi yaralanma veya ölüm olayının yaşanmadığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:43