Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Kazan’ı İHA'larla vurdu, Tataristan'da OHAL ilan edildi /22 Aralık 2024 14:39

Ukrayna, Kazan’ı İHA'larla vurdu, Tataristan'da OHAL ilan edildi

Ukrayna ordusu Rusya’nın içlerinde, sınırdan bin km mesafedeki Kazan şehrini İHA’larla vurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Uçak tipi İHA'larla Kazan'da gerçekleşen saldırılarda can kaybı yaşanmadı ancak bazı binalarda hasar oluştu.

Savunma Bakanlığı, altı İHA’dan üçünün düşürüldüğünü, diğer üçünün ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılar sırasında kentin üç bölgesinde yangın çıktı. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Olağanüstü Hal İlan edildi

Kazan’daki saldırının ardından Tataristan yönetimi, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Tataristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Liliya Galimova, bu kararın yalnızca İHA saldırısının sonuçlarını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için alındığını belirtti.

Kazan Belediyesi, saldırı nedeniyle üç farklı bölgede yangın çıktığını ve toplamda sekiz yapının zarar gördüğünü açıkladı. Bunlardan altısının konut, birinin ise sanayi kuruluşu olduğu bildirildi. Çatısı zarar gören Klara Zetkin Caddesi’ndeki bir bina restore edilecek. Ayrıca Manhattan ve Azure Skies adlı iki konut kompleksi de hasar gördü.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnikhanov, saldırının ardından iki gün boyunca (Cumartesi ve Pazar) halka açık etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kazan Federal Üniversitesi ve diğer bazı yükseköğretim kurumları Cumartesi günü yüz yüze dersleri iptal etti.

Olay yerinde Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışmaya devam ederken, tahliye edilen bölge sakinleri için geçici barınma sağlandı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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