Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna: Kırım'daki saldırı büyük taarruzun hazırlığıydı /01 Mayıs 2023 07:54

Ukrayna: Kırım'daki saldırı büyük taarruzun hazırlığıydı

Ukrayna ordusu, Cumartesi günü Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yönelik SİHA saldırısını, "büyük karşı taarruzun hazırlığı" olarak nitelendirdi.

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Ukrayna ordusu, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a yönelik SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırısının, yakında Rus ordusuna karşı başlaması planlanan geniş çaplı karşı saldırının bir hazırlığı olduğunu bildirdi. "Düşman lojistiğine sızma, savunma kuvvetlerimizin, üzerinde uzun süredir konuştuğumuz güçlü aktif eylemlerine yönelik aşamalardan biri" diyen Ukrayna Güney Bölgesi Komuta Merkezi Sözcüsü Nataliya Humenyuk, "Bu çalışmalar herkesin beklediği kapsamlı saldırıyı hazırlıyor" dedi.

Kırım'da yer alan liman kentlerinden Sivastopol'da bulunan büyük bir yakıt deposuna Cumartesi sabahı SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu depoda yangın çıkmış, ancak Rusya'nın verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yakıt deposu dışında sivil yapıların da saldırıda zarar görmediği belirtiliyor. Ukrayna askeri gizli servisi ise saldırıda on petrol tankının kullanılamaz hale getirildiğini iddia ediyor. Kiev yönetimi bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak askeri gizli servisten yapılan açıklamada, benzer patlamaların bundan sonra da devam edeceği ifade edildi.

Bir yılı aşkın süredir, saldırdığı ve topraklarının bir kısmını işgal ettiği komşusu Ukrayna ile savaşan Rusya, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın yanı sıra, halihazırda Ukrayna'nın yüzde 20'sini de işgali altında bulunduruyor. Uluslararası toplum, haftalardan bu yana, Rus ordusuna karşı Ukrayna'nın hazırlıklarına başlandığını duyurduğu karşı saldırıyı bekliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Batı'dan gelen silah yardımının da desteği ile Rusya'nın işgal ettiği toprakları yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.
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