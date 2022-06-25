Samanyolu Haber /Dünya / 'Ukrayna kötü bir barış için baskı altında kalacak' /25 Haziran 2022 14:35

'Ukrayna kötü bir barış için baskı altında kalacak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'da meydana getirdiği ekonomik sonuçlar nedeniyle, Kiev'in 'yararına olmayan bir barış anlaşması için baskıya maruz kalmasından korktuğunu' söyledi.

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Ruanda'nın başkenti Kigali'de cumartesi günü konuşan İngiliz Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında değerlendirmeler yaptı.   

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası dünya genelinde enerji fiyatları artarken Johnson, "Birçok ülke bunun gereksiz bir Avrupa savaşı olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ukraynalıları kötü bir barışa teşvik etmek belki de zorlamak için baskı artacak"  dedi.  

Başbakan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'da yoluna devam etmesinin' sonuçlarının uluslararası güvenlik için tehlikeli ve uzun vadeli bir ekonomik felaket olacağını öne sürdü.

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna işgaline başlamasının ardından Moskova yönetimini hedef alan birçok yaptırım uygulanmaya başladı. Yaptırımların sonucu olarak dünya çapında enerji fiyatları artarken, ülkelerde görülen enflasyon da rekor seviyelere yükseldi.

Savaşın başlangıcında Ukrayna'nın başkentinden püskürtülen Rus ordusu, güçlerini doğuya yoğunlaştırdıktan sonra yavaş da olsa ilerleme kaydediyor. Rusya son olarak Sievierodonetsk kentinde büyük ilerleme sağlarken, Ukrayana ordusuna kentten çekilme emri verildi.
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