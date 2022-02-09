Ukrayna krizinde tansiyon yükseliyor: ABD aptallıktan kaçınmalı

Dünyanın gözü haftalardır Rusya – Ukrayna sınırında. Krize diplomatik çözüm bulabilmek adına pek çok adım atılırken Rusya’dan oldukça sert bir uyarı geldi.







Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin ‘Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma’ (Terminal High Altitude Area Defense ya da kısaca THAAD) anti-balistik füze savunma sistemlerinin Ukrayna’ya teslim edilmesinin krize siyasi bir çözüm bulma şansını azaltacağını söyledi.





Ryabkov, Moskova’nın bu konuda ABD’yi herhangi bir ‘aptallıktan’ kaçınmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.





Ryabkov, Kremlin’in askeri tatbikatlar ve gerilimi düşürme konusundaki ABD karşı tekliflerini ciddiye aldığını, ancak Rusya’nın Washington’un NATO’nun genişletilmemesi konusunda ciddi görüşmelere hazır olup olmadığını anlamak istediğini vurguladı.





UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna’yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması’nı imzalamaması ile başladı.





Bu adım sonrası 21 Kasım 2013’te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç’in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014’te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.





Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014’te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.





Resmi rakamlara göre, 2014’ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





Rusya, geçen yıl sonunda Ukrayna sınırına asker yığmaya başladı.





RUSYA, ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE UKRAYNA’YA SALDIRABİLİR

ABD istihbaratı geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde 110 bin askeri bulunduğunu ve Rus Ordusu’nun Ukrayna’ya saldırı için gerekli askeri yığınağın yüzde 70’ini tamamlandığını açıklamıştı.





Amerikan istihbaratı, Şubat ayında bölgedeki toprağın donmasıyla birlikte bir Rus saldırısı olabileceğini belirtiyor. Başkan Joe Biden dahil bütün üst düzey ABD’li yetkililer Rusya’nın her an Ukrayna’ya bir saldırı başlatabileceğini ifade etmişti.





Rusya ise Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddiaları reddediyor. Batıyı savaşı körüklemekle suçluyor.





THAAD SİSTEMİ

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (Terminal High Altitude Area Defense ya da kısaca THAAD), kısa ve orta menzilli füzelere karşı geliştirilmiş ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir.





Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri kısa menzilli balistik füzeler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir.