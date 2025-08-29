Ukrayna krizinde yeni formül: 40 kilometrelik tampon bölge

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu öneri, savaşın sona erdirilmesi ve taraflar arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla son günlerde masada bulunan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında tampon bölgenin genişliği konusunda henüz bir fikir birliği bulunmuyor.





Avrupa’daki diplomatik kaynaklar, tampon bölgenin 40 kilometre olarak belirlenmesinin, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak görüldüğünü belirtiyor. Ancak, bu bölgenin derinliği ve sınırları konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı yetkililer, tampon bölgenin daha dar veya daha geniş olabileceğini savunurken, henüz net bir karara varılamadı.





Kiev’in tutumu belirsiz





Önemli bir nokta ise, Kiev’in bu öneriye sıcak bakıp bakmayacağı. Tampon bölge, Ukrayna’nın bazı topraklarından vazgeçmesi anlamına gelebileceği için, Ukrayna yönetimi bu fikre karşı direnç gösterebilir. Ukrayna, toprak bütünlüğünden ödün vermeden barışın sağlanması konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.





Atrıca, ABD’nin bu tartışmalara dahil olmadığı vurgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da olası bir ABD askerinin bulunmasına karşı çıkarak, Avrupa’nın bu konuda kendi çözümünü üretmesi gerektiğini belirtti. Bu durum, tampon bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda Avrupa ülkelerini daha fazla sorumluluk almaya itiyor.





Tampon bölgenin güvenliğini sağlamak için gereken asker sayısı da henüz netlik kazanmamış bir diğer konu. Avrupa’daki yetkililer, bu bölgede 4 bin ile 60 bin arasında asker gerekebileceğini tartışıyor. Ancak, şu ana kadar hiçbir ülke, bu bölgede asker bulundurma konusunda resmi bir taahhütte bulunmadı.





Tampon bölgenin oluşturulması, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın yoğunluğunu azaltabilir ve sivillerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak, bu bölgenin uygulanması, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda yeni tartışmalar doğurabilir. Ukrayna, Rusya’nın işgal ettiği toprakların geri alınması konusunda kararlı bir tutum sergilerken, tampon bölge önerisi, Kiev yönetimi için kabul edilebilir olmayan bir ödünleşme olarak görülebilir.