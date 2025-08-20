Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna krizinin çözümünde diplomatik evre: Güvenlik Garantileri Çalışma Grubu /20 Ağustos 2025 11:58

Ukrayna krizinin çözümünde diplomatik evre: Güvenlik Garantileri Çalışma Grubu

Ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde Ukrayna için güvenlik garantileri çalışma grubu oluşturuldu. Gruba, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği açıklandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu çalışma grubu, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin detaylarını hazırlamak üzere oluşturuldu ve önümüzdeki günlerde ABD, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililer, kapsamlı bir güvenlik garantisi paketi üzerinde çalışmaya başlayacak.

Söz konusu çalışma grubuna ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde katılım öngörülüyor. Diplomatik kaynaklar, ABD Hava Kuvvetleri'nin de garantilerin askeri boyutuna ilişkin teknik destek sağlayacağını belirtiyor. Bu hamle, Biden yönetiminin Ukrayna'nın uzun vadeli savunma ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atma taahhüdünü yansıtıyor.

Uzmanlar, hazırlanacak güvenlik paketinin NATO üyeliğine alternatif ancak etkinlik açısından güçlü mekanizmalar içermesini bekliyor. Olası unsurlar arasında; Modern silah sistemleriyle sürekli donanım desteği, Ortak eğitim programları ve tatbikatlar, İstihbarat paylaşımında artış, Savunma sanayii işbirliği anlaşmaları ve olası bir saldırı durumunda koordineli tepki mekanizmaları yer alıyor.

Bu gelişme, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin kritik bir aşamasında gerçekleşiyor. Uluslararası gözlemciler, garantilerin müzakere masasında Kiev'in elini güçlendirebileceği görüşünde. Öte yandan, Moskova'nın NATO genişlemesine eşdeğer göreceği bu tür anlaşmalara nasıl tepki vereceği merak konusu.
