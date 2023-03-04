Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Kupiansk şehri için tahliye çağrısı yaptı /04 Mart 2023 13:01

Ukrayna, Kupiansk şehri için tahliye çağrısı yaptı

Ukrayna, işgalin başında Rusya'nın kontrolüne geçen, ancak Eylül'de geri aldığı Kupiansk şehrinin kısmen tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

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Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan şehir Rusya için hayati bir ikmal merkeziydi.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin bölgeye "devamlı" bombardımanı ve yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle aileleri ve "sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanları" bölgeyi terk etmeye çağırdı.

Savaştan önce yaklaşık 25 bin nüfuslu şehirde yaşayan diğer kişilerin de bölgeden ayrılabileceği aktarıldı.

Tahliye edilenlere barınma, gıda, insani yardım ve tıbbi destek dahil olmak üzere yardım sağlanacağını belirtildi
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