Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin içinde olduğu araca cephe ziyaretinden dönüşte bir araç çarptı.

Başkent Kiev’de yaşanan kazada başkanlık aracı hasar gördü.

Zelenskiy, yeni ele geçirilen İzyum’da askerlerle bir araya geldiği sürpriz ziyaretten geri dönüyordu.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov, olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başkanlık aracı ile özel bir aracın çarpıştığını kaydeden Nikiforov, “Başkan bir doktor tarafından muayene edildi ve ciddi bir yarası olmadığı görüldü” dedi.





Başkanlık konvoyuna çarpan araçtaki kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydediliyor.





Sözcü Nikiforov, olayın güvenlik görevlileri tarafından incelendiğini de aktardı.





Sözcü daha fazla bilgi vermedi.





44 yaşındaki Ukrayna lideri, Çarşamba günü İzyum’a sürpriz bir ziyaret yaptı.





Karşı taarruza katılan askerlere teşekkür eden Zelenskiy, burada bayrak törenine de katıldı.





Z?elenskiy kaza nedeniyle saatlerce geciken ulusa sesleniş paylaşımında, Harkov bölgesini ziyaretini anlattı.





U?krayna lideri, "Harkov'dan geliyorum. Bugün neredeyse bölgenin tamamı işgalden kurtarıldı" dedi.