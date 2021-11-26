Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya destekli darbe girişimi olacak /26 Kasım 2021 17:06

Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya destekli darbe girişimi olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 1-2 Aralık tarihlerinde Rusya destekli bir askeri darbe gerçekleşeceğine ilişkin bilgi aldığını açıkladı. Zelenskiy, darbe hazırlığına dair ses kayıtları olduğunu kaydetti.

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Kasım ayının başından bu yana Rusya ile yaşanan tansiyonun arttığı Ukrayna şimdi de darbe iddialarıyla çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Aralık ayında Ukrayna’da bir darbeye hazırlandığını ve bununla ilgili Rus yetkililer ile bazı Ukraynalıların görüşmelerini içeren ses kayıtlarını dinlediğini söyledi.

Rusya ile savaş ihtimaline her zaman hazır olduklarını belirten Zelenskiy, ülkede 1 ya da 2 Aralık’ta Rus destekli bir darbe girişimi gerçekleşeceğine yönelik bilgi aldığını söyledi. Basın toplantısında iç ve dış tehditler vurgusu yaparak Ukraynalı oligark Rinat Akhmetov’un isminden birkaç kez bahseden Zelenskiy, darbe görüşmesi yapan kişilerin Akhmetov’u da dahil etmek konusunda görüştüklerini öne sürdü.

İSİMLERİ AÇIKLAMADI
 
Akhmetov’un sesinin kayıtlarda olmadığını belirten Ukrayna lideri, iş insanının kayıtları dinletmek üzere cumhurbaşkanlığı ofisine davet edildiğini belirtti. Zelenskiy, olası darbe girişimiyle ilgili başka detay vermezken, kayıtlarda yer alan isimleri de açıklamadı.

Ukrayna’da çok izlenen televizyon kanallarına sahip olan Rinat Akhmetov’un kanalları son dönemde Zelenskiy ve hükümetinin politikalarını eleştiren yayınlar yapıyordu. Akhmetov, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada kanallarının hükümet karşıtı bir politikası olmadığını ve tüm taraflara eşit yer verdiğini savunmuştu.

55 yaşındaki Akhmetov, yaklaşık 11 milyar 544 milyon dolar servetiyle, Ukrayna’nın en zengin ismi.
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