Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna lideri Zelenskiy'den Kuzey Kore ve Çin'e çağrı /28 Aralık 2024 14:10

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Kuzey Kore ve Çin'e çağrı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna'ya savaşmaya gelen Kuzey Koreli askerlere çağrı yaptı, "Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli" dedi. Zelenskiy Çin'e de çağrıda bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa yönelik kurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalara değindi.

Zelenskiy "Kuzey Koreli askerler dahil oldukları çatışmalarda ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusunun, Kuzey Koreli gözetmenlerinin bu askerlerin hayatta kalmasıyla ilgilenmediği açık. Kuzey Korelilerin bizim tarafımızdan yakalanmasını engellemek için her türlü yola başvuruluyor. Kendi tarafları onları infaz ediyor, böyle gerçekler de var. Dahası, Ruslar onları asgari seviyede korumayla saldırıya gönderiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇİN'İN ETKİSİ OLABİLİR'

Bazı Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna birlikleri tarafından esir alındığını belirten Zelenskiy şöyle konuştu:

"Ancak ağır yaralıydılar ve onları kurtarmak mümkün olmadı. Bu, diktatörlüklerin ne denli çılgın olabileceğinin göstergelerinden biridir. Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli. Bu konuda Kuzey Kore'nin komşularının, özellikle de Çin'in etkisi olabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki açıklamalarında samimiyse Pyongyang'a gerekli baskıyı yapmalıdır."
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