'Ukrayna, Luhansk'taki Rus Wagner grubunun karargahının vurdu'

Euronews'ingöre, Ukrayna’nın doğusunda görevli üst düzey bir yetkili, Rus askeri şirket Wagner’in bölgedeki bir üssüne silahlı saldırı düzenlendiğini ve buradaki paralı askerlerinin çoğunun öldürüldüğünü açıkladı.Rusya’nın işgali altında bulunan Luhansk bölgesinin Kiev yönetimine bağlı Valisi Serhiy Gaidai, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, Kadiivka kasabasındaki bir oteli üs olarak kullanan Wagner birliklerine yönelik Ukrayna askerlerinin baskın düzenlediğini bildirdi.Ölü sayısı hakkında tam bilgi vermeyen Gaidai, “Wagner’in üssüne düzenlenen saldırıda orada bulunanların büyük bir kısmı öldü. Yaralananların yarısı yeterli bir şekilde tedavi edilme şansı fazla olmadığı için hayatını kaybedecek.” dedi.Reuters bu açıklamanın şu ana kadar teyit edilemediğini ve Rusya’dan da şu ana kadar bir açıklama gelmediğini belirtirken, Telegram hesabından paylaşılan fotoğraflarda Wagner üssü olarak kullanıldığı kaydedilen otelin önemli ölçüde tahribata uğradığı görüldü.Ukrayna basını ise Wagner üssü olarak belirtilen otelin bir süredir hizmet dışı olduğunu aktardı.Gaidai daha önce de Ukrayna birliklerinin Popasna kasabasındaki üssüne ağustos ayında saldırı düzenlediğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Wagner'in patronu Evgueni PrigojinePrigojine, ABD ve AB’nin yaptırım listesinde bulunuyor.Prigojine, eylül ayında ilk kez Wagner’in 2014 yılında Ukrayna’daki savaş için kurulduğunu ve bu paralı asker grubunun Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’da görev yaptığını kabul etmişti.Wagner’in, Libya, Suriye, Belarus ve Ukrayna dışında 23’e yakın Afrika ülkesinde faaliyette bulunduğu tahmin ediliyor.