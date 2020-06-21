Ukrayna medyası Türk medyasını tiye aldı

Demirören Medya Grubu’nun satın aldığı Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’nin eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılmasını haber yaptı. Ancak Hürriyet’in sürmanşetten, Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’nin eşi diye pop yıldızı Vira Brejnyeva’nın fotoğrafını basması, Ukrayna’da alay konusu oldu.







Okurun uyarısı üzerine online versiyondaki hatasını düzelten Hürriyet, bu sefer haberde eşi yerine sadece Zelenskıy’nın fotoğrafını kullandı.





Söz konusu fotoğraf, Zelenskıy’nin siyasi kariyerine başlamadan önce baş rolünü oynadığı, ‘8 kraşçıh pobaçen – 8 Best Dates’ (Sekiz en iyi buluşma) isimli 2016 yılı, Ukrayna – Rus ortak yapımı komedi filmin tanıtım fotoğrafıydı.





MEDYA DALGA GEÇTİ





Hürriyet’in hatası, ülkenin bütün önde gelen yayın kurtuluşlarının yanı sıra, Ukrayna’daki basın izleme kuruluşlarının da gündemine girdi. Birçok gazete; “Türkiye, Zelenskıy’i, Brejnyeva ile ‘evlendirdi’”, “Hürriyet, First Lady’i karıştırdı” gibi manşetler attı. Hürriyet’in tirajının 300 bin olduğu belirtilen haberlerde ayrıca Hürriyet’in online versiyonunun ekran görüntüsü ve gazetenin manşet görüntüsü paylaşıldı.





OLENA ZELENSKA HASTANEDE





12 Haziran’da Zelenskıy’nin eşi Olena Zelenska’ya yeni tip koronavirüs Kovid-19 bulaştığı açıklandı. 16 Haziran’da, Zelenska başkent, Kıyiv’de hastaneye kaldırıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden eşinin rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Zelenskıy’nin özel bir çalışma düzenine geçtiği belirtildi.