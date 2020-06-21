Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna medyası Türk medyasını tiye aldı /21 Haziran 2020 16:07

Ukrayna medyası Türk medyasını tiye aldı

Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Hakan’ın yaptığı Hürriyet’in, Moskova muhabiri Nerdun Hacıoğlu imzalı haber hem sosyal medyada hem de Ukrayna basınında geniş yankı buldu.

SHABER3.COM

Demirören Medya Grubu’nun satın aldığı Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’nin eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılmasını haber yaptı. Ancak Hürriyet’in sürmanşetten, Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’nin eşi diye pop yıldızı Vira Brejnyeva’nın fotoğrafını basması, Ukrayna’da alay konusu oldu.

Okurun uyarısı üzerine online versiyondaki hatasını düzelten Hürriyet, bu sefer haberde eşi yerine sadece Zelenskıy’nın fotoğrafını kullandı.

Söz konusu fotoğraf, Zelenskıy’nin siyasi kariyerine başlamadan önce baş rolünü oynadığı, ‘8 kraşçıh pobaçen – 8 Best Dates’ (Sekiz en iyi buluşma) isimli 2016 yılı, Ukrayna – Rus ortak yapımı komedi filmin tanıtım fotoğrafıydı.

MEDYA DALGA GEÇTİ

Hürriyet’in hatası, ülkenin bütün önde gelen yayın kurtuluşlarının yanı sıra, Ukrayna’daki basın izleme kuruluşlarının da gündemine girdi. Birçok gazete; “Türkiye, Zelenskıy’i, Brejnyeva ile ‘evlendirdi’”, “Hürriyet, First Lady’i karıştırdı” gibi manşetler attı. Hürriyet’in tirajının 300 bin olduğu belirtilen haberlerde ayrıca Hürriyet’in online versiyonunun ekran görüntüsü ve gazetenin manşet görüntüsü paylaşıldı.

OLENA ZELENSKA HASTANEDE

12 Haziran’da Zelenskıy’nin eşi Olena Zelenska’ya yeni tip koronavirüs Kovid-19 bulaştığı açıklandı. 16 Haziran’da, Zelenska başkent, Kıyiv’de hastaneye kaldırıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden eşinin rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Zelenskıy’nin özel bir çalışma düzenine geçtiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna medyası Türk medyasını tiye aldı Sonraki Haber >>

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:06:20