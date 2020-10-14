Ukrayna, Meridyen Okulları'nı ve Balabanov'u konuşuyor

YUNUS ERDOĞDU | KİEV- Eurovision’da Ukrayna’yı temsil etme hakkı kazanan Uluslararası Meridyen Okulları öğrencisi ve aynı zamanda Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin (IFLC) daimi katılımcısı Oleksandr Balabanov başarı hikâyesini Ukrayna Devlet Radyosu’na anlattı.





20 dakikalık programda başarısını Meridyen Okulları'na ve öğretmenlerine borçlu olduğunu belirten Balabanov daha önce ülkesini temsil ettiği IFLC etkinliklerindeki hatıralarından da bahsetti. Balabanov, Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nda seslendireceği “Vidkrivay/Open (Açın)" şarkısının ortaya çıkış hikâyesini de anlattı.





Oleksandr Balabanov, Ukrayna'da başarıdan başarıya koşuyor.







MÜZİK ÖNEMLİ, ANCAK DERSLER DE ÖNEMLİ





Sunuculuğunu Galina Babiy’in yaptığı radyo yayınında, Adam Grubu'nun kurucusu ses yapımcısı Mihail Klimenko ile birlikte Balabanov tarafından yazılan, sözleri İngilizce ve Ukraynaca olan şarkı da dinletildi.





Müziğin kendisi için en önemli olduğunu aynı zamanda derslerine çalışmayı da ihmal etmediğini ifade eden Balabanov, sınıf arkadaşlarının kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.





Balabanov, Meridyen okulunun sadece uluslararası müzik yarışmalarına değil, aynı zamanda bilim olimpiyatlarında da büyük bir tecrübeye sahip olduğunu öğrencilerin birçok uluslararası olimpiyatlarda ödül aldığını vurguladı.





BALABANOV: IFLC ARACILIĞIYLA BÜYÜK TECRÜBE KAZANDIM





Eurovision’dan önce birçok yarışma ve festivale katıldığını belirten Balabanov, her sene gerçekleştirilen geleneksel IFLC etkinliklerinde büyük tecrübe kazandığını belirtti.





IFLC'de Brezilya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’ya yaptığı seyahatleri aktaran Balabanov, IFLC sayesinde farklı ülkelerden çocuklar iletişim kurduğunu, aynı sahnede birlikte şarkı söylediğini, asıl amacın dünyanın kültürlerini birbirine yaklaştırmak ve birlikte yaşamak olduğunu söyledi.





Balabanov yayında şunları ifade etti: “IFLC’de atmosfer çok sıcak samimi. Orada farklı ülkelerden gelen çocuklar hem kendi kültürlerini tanıtıyor hem de başka kültürleri tanıyor. Programlar için gittiğim ülkelerde dünyanın farklı bölgelerinden gelen birçok arkadaşım oldu. Onlarla sosyal medya aracılığıyla dostluğumuz devam ediyor.”





“ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BENİ ENDİŞELENDİRİYOR”





Sunucu Galına Babiy’in, “Erken yaşta kültür-sanat ile tanışan birisiniz, iklim değişliği ve çevre kirliliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sonuçta bu, geleceğimizin önemli sorunları arasında görünüyor? Bu konuda sizin gibi öğrencilerin düşünceleri önemli. Ne demek istersiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Balabanov, “Dünyadaki çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi problemler beni endişelendiriyor. Bizden sonra nasıl bir dünya bırakacağız? Bu çok önemli ve herkesin bunu dikkate alması ve buna göre çalışmalar yapması gerekiyor.” dedi.





14 yaşındaki Balabanov, çok iyi derecede İngilizce biliyor ve okulda Türkçe eğitimi alıyor.







Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması, bu yıl 29 Kasım’da Polonya’nın başkenti Varşova’da online olarak gerçekleşecek. 2003’ten bu yana yapılan bu yarışmaya 9-15 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor, yine aynı yaş grubundaki çocuklar oy verebiliyor.





Balabanov daha önce Eurovision Çocuk Yarışması’nın ulusal seçmelerine üç kez katıldı. İki kez finale kaldı ve son denemesinde ise ülkesini temsil etme hakkını kazandı.



