Ukrayna mineraller anlaşmasını imzalamaya hazır

Bu açıklama, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra geldi.



Washington ve Kiev Arasındaki Müzakereler



Washington ve Kiev arasında haftalarca süren yoğun müzakereler ve açıklamaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilk görüşme için beklentiler yüksekti. Ancak, görüşme televizyonda canlı yayında hararetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından Trump, Cuma günü Zelenskiy'yi Beyaz Saray'a getiren ham mineraller anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.



Trump'ın Açıklamaları



Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Zelenskiy'in Amerika'nın dahil olduğu bir senaryoda barışa hazır olmadığını anladığını belirtti. Trump, "Avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir," dedi.



Mineraller Anlaşması



Amerika'nın Ukrayna'nın nadir toprak minerallerine erişimi ilk olarak Şubat ayının başlarında Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından Zelenskiy'e sunulmuştu. Washington, şu ana kadar verilen askeri desteğe karşılık olarak, Ukrayna'nın mineral ve doğal kaynaklarından elde edilen tüm gelirlerin %50'sini talep ediyor.