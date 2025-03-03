Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna mineraller anlaşmasını imzalamaya hazır /03 Mart 2025 09:01

Ukrayna mineraller anlaşmasını imzalamaya hazır

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü geç saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD-Ukrayna mineraller anlaşmasını imzalamaya "hazır" olduğunu söyledi.

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Bu açıklama, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra geldi.

Washington ve Kiev Arasındaki Müzakereler

Washington ve Kiev arasında haftalarca süren yoğun müzakereler ve açıklamaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki ilk görüşme için beklentiler yüksekti. Ancak, görüşme televizyonda canlı yayında hararetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından Trump, Cuma günü Zelenskiy'yi Beyaz Saray'a getiren ham mineraller anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Zelenskiy'in Amerika'nın dahil olduğu bir senaryoda barışa hazır olmadığını anladığını belirtti. Trump, "Avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir," dedi.

Mineraller Anlaşması

Amerika'nın Ukrayna'nın nadir toprak minerallerine erişimi ilk olarak Şubat ayının başlarında Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından Zelenskiy'e sunulmuştu. Washington, şu ana kadar verilen askeri desteğe karşılık olarak, Ukrayna'nın mineral ve doğal kaynaklarından elde edilen tüm gelirlerin %50'sini talep ediyor.
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