Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna: Moskova o bölgeleri alamayacak /30 Eylül 2022 09:19

Ukrayna: Moskova o bölgeleri alamayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin dört bölgesini ilhak kararı öncesi, yarın özel bir toplantı yapacaklarını ve nasıl tepki vereceklerini bildiklerini açıkladı.

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Ukrayna'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik Moskova'nın aldığı karara ilişkin konuşan Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kasteden Zelenskiy, "Tüm Rus toplumunu normal bir ekonomiden, düzgün bir yaşamdan ve her türlü insani değere saygıdan yoksun bırakmak, Rusya'da bir kişinin bu savaşın devam etmesini istemesinin bedeli olacaktır. Bu hâlâ durdurulabilir ama bunu durdurmak için Rusya'da hayattan çok savaş isteyeni durdurmalısınız." diye konuştu.

Milyonlarca Ukraynalının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, güvenlik ve barış için mücadele ettiğini söyleyen Zelenskiy "Yarın mücadelemizin başka bir günü, zafere giden yolda başka bir gün. Bize özel mi olacak? Bizi güvenlik ve barışa, toprak bütünlüğümüzün restorasyonuna yaklaştıracak başka bir gün olacak. Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek." dedi.
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