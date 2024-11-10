Ukrayna Moskova'ya İHA'larla saldırdı

Ukrayna'nın Pazar günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı 34 insansız hava aracı (İHA) ile vurduğu bildirildi. Rus hava kuvvetleri, söz konusu İHA'lar dahil olmak üzere, Rusya topraklarını hedef alan toplam 70 İHA'nın tümünün düşürüldüğünü açıkladı.





DW Türkçe'nin haberine göre söz konusu saldırı, Şubat 2022'de savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan en geniş çaplı İHA saldırılarından biri olma özelliğini taşıyor.





Saldırılar sonucunda en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Moskova'nın Domodedovo, Şeremetyevo and Zhukovsky havalimanları, saldırılar nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı. Buralara inmesi planlanan en az 36 uçak, başka havalimanlarına yönlendirildi. Daha sonra havalimanları uçuşlara yeniden açıldı.





Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme teşebbüsü püskürtülmüştür" denildi.





Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Rusya'nın silah cephaneliklerinin hedef alındığı öne sürüldü.





Kiev ayrıca Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'yı 145 İHA ile hedef aldığını açıkladı. Söz konusu sayı, rekor olma özelliğini taşıyor. Kiev, 145 İHA'nın 62'sinin düşürüldüğünü ifade etti.





Trump tedirginliği

İki buçuk yıldır sürmekte olan savaşta son aşamaya gelindiğini öne süren bazı gözlemciler, buna bir andan Rus güçlerinin ulaştığı ivmeyi ve Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmış olmasını gerekçe gösteriyor.





20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump, seçim kampanya sürecinde, Ukrayna'ya 24 saat içerisinde barış getireceğini vaat etmiş ancak bunu nasıl hayata geçireceğine dair ipucu vermemişti.





Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Trump'ı kutlamak için telefonla aradığı ve görüşmeye Trump'ın destekçisi Elon Musk'ın da katıldığı belirtildi. Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin sağladığı Starlink uydu iletişim hizmeti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunması konusunda hayati rol oynuyor.