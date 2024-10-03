Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna mühimmat üretimini artırdı /03 Ekim 2024 09:56

Ukrayna mühimmat üretimini artırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin 2024’ün ilk yarısında topçu mühimmatı üretimini çatışmanın ilk yılına kıyasla 25 kat artırdığını açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova
Zelensky, bu gelişmeyi Ukrayna’nın yeni bir savunma sektörü sistemi kurmasına bağladı ve bu sistem sayesinde askeri üretimde önemli bir artış sağlandığını belirtti.

Zelensky, Ukrayna’nın birkaç yıl önce savunma sektörü açısından zayıf göründüğünü ancak şu an Avrupa çapında lider olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, kısa süre önce Ukrayna yapımı yeni bir balistik füzenin başarılı testlerinin de tamamlandığını duyurdu.

Fransız-Alman askeri savunma şirketi Kiev’de faaliyete geçti

Ayrıca Ukrayna, Batılı askeri ortaklarıyla olan işbirliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Fransız-Alman askeri savunma şirketi KNDS’nin bir yan kuruluşu olan KNDS Ukrayna LLC, Kiev’de faaliyete geçti.

Şirket, Leopard 1/2 tankları, CAESAR kundağı motorlu toplar, AMX10 RC tekerlekli tanklar, PzH 2000 obüsleri ve Gepard kundağı motorlu silahların bakım ve onarımı için Ukrayna’daki işletmelere lisans ve teknolojiler sağlayacak.

Ayrıca, KNDS, Ukrayna’da 155 mm topçu mühimmatı üretimine de başlayacak.

Daha önce Rheinmetall, 2024’te Ukrayna’da ortak bir onarım girişimi başlatmış ve ilerleyen süreçte askeri teçhizat üretimi ve geliştirilmesine yönelik planlarını açıklamıştı. Şirket, 2025’ten itibaren Ukrayna’da 155 mm top mermisi üretimine başlamayı hedefliyor.

Bu gelişmeler, Ukrayna’nın savunma kapasitesini hızla artırarak savaş koşullarına adapte olma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna mühimmat üretimini artırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:00