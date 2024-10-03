Ukrayna mühimmat üretimini artırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelensky, bu gelişmeyi Ukrayna’nın yeni bir savunma sektörü sistemi kurmasına bağladı ve bu sistem sayesinde askeri üretimde önemli bir artış sağlandığını belirtti.



Zelensky, Ukrayna’nın birkaç yıl önce savunma sektörü açısından zayıf göründüğünü ancak şu an Avrupa çapında lider olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, kısa süre önce Ukrayna yapımı yeni bir balistik füzenin başarılı testlerinin de tamamlandığını duyurdu.



Fransız-Alman askeri savunma şirketi Kiev’de faaliyete geçti



Ayrıca Ukrayna, Batılı askeri ortaklarıyla olan işbirliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.



Fransız-Alman askeri savunma şirketi KNDS’nin bir yan kuruluşu olan KNDS Ukrayna LLC, Kiev’de faaliyete geçti.



Şirket, Leopard 1/2 tankları, CAESAR kundağı motorlu toplar, AMX10 RC tekerlekli tanklar, PzH 2000 obüsleri ve Gepard kundağı motorlu silahların bakım ve onarımı için Ukrayna’daki işletmelere lisans ve teknolojiler sağlayacak.



Ayrıca, KNDS, Ukrayna’da 155 mm topçu mühimmatı üretimine de başlayacak.



Daha önce Rheinmetall, 2024’te Ukrayna’da ortak bir onarım girişimi başlatmış ve ilerleyen süreçte askeri teçhizat üretimi ve geliştirilmesine yönelik planlarını açıklamıştı. Şirket, 2025’ten itibaren Ukrayna’da 155 mm top mermisi üretimine başlamayı hedefliyor.



Bu gelişmeler, Ukrayna’nın savunma kapasitesini hızla artırarak savaş koşullarına adapte olma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.