Ukrayna’nın bütün büyük şehirleri vurduldu

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA







Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın düzenlediği saldırılarda Ukrayna topraklarına 85 füze fırlattığını belirterek, "Ukrayna şehirlerine, çoğu enerji altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlendi. Düşmanın ne istediğini görüyoruz, başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.





Çok sayıda yorumcu söz konusu saldırıların 24 Şubat’tan beri yapılan en şiddetli ve tahribat verici saldırı olduğu görüşünde. Rusya’nın bu saldırıları G20 toplantısında Zelesnki’nin Rusya’yı küçük düşürücü açıklamalarının yanı sıra, müzakerelere kapıyı kapatması ve Rusya’yı suçlaması sonrası yapıldığı yorumları yapılıyor.





Ukrayna'nın pek çok bölgesinde Rus ordusunun gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısının ardından elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kiev'de de acil elektrik kesintisi ilan edilirken Harkov'da metro durdu. Ukrayna'nın 24 bölgesinin 10'unda yetkililer Rusya'nın füze saldırılarını rapor etti. Kiev, Odessa, Çerkası, Hmelnitskiy, Mykolaiv, Kirovohrad, Harkov, Lvov, Vinnitsa ve Sumı bölgelerinden patama sesleri geldi.





Ukrayna, 10 Ekim'de 84 füze saldırısı bildirmesinin ardından dün Ukrayna topraklarına bir gündeki en fazla saldırı düzenlendi. Ukrayna elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo, saldırıların hala devam ettiğini, hasarın tam boyutunu henüz tahmin edemediklerini açıkladı.





Diplomasi zayıflıyor





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba ise yaptığı açıklamada, "Rus füzeleri şu anda Ukrayna genelinde insanları öldürüyor ve altyapıyı mahvediyor" ifadelerini kullanarak, "Rusya'nın barış görüşmeleri konusunda verdiği cevap bu. Ukrayna'ya Rus ültimatomlarını kabul etmesini teklif etmeyi bırakın! Bu terör ancak silahlarımızın ve ilkelerimizin gücüyle durdurulabilir" dedi.





Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği füze saldırılarına ABD’nin ardından İngiltere de tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “korkunç füze saldırılarıyla Ukrayna şehirlerinin vurdumduymazca hedef alınması, yalnızca Putin'in zayıflığını gösteriyor. G20'de gördüğümüz gibi Putin savaş alanında ve aynı zamanda diplomaside de kaybediyor” dedi.