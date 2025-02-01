Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın çok yerinde patlamalar yaşandı /01 Şubat 2025 15:28

Ukrayna’nın çok yerinde patlamalar yaşandı

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde, çok sayıda şehirde patlamalar yaşandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ukrayna’nın devlet televizyonu “Suspline”nin haberine göre, bu sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi.

Patlamalar, Hmelnitsky, Poltava, Sumy ve Harkov bölgelerinde kaydedildi.

Harkov bölgesinde Balakliya, Çuguyiv ve Harkov kentlerinde, ayrıca batıdaki Hmelnitski bölgesinde yer alan Starokonstantinov hava üssünde de patlamalar meydana geldi.

Sumy bölgesinde de çeşitli patlamaların olduğuna dair haberler var. Sumy şehir merkezi geçtiğimiz günlerde roketle vuruldu ve bir konut binasında 9 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bu gün gerçekleşen saldırılarda can yada mal kaybına ilişkin resmi açıklama halen yapılmadı.

Bir önceki gün başkent Kiev’de de patlamalar olmuştu.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun açıklamasına göre, Obolon semtinde bir apartman binasına insansız hava aracı (İHA) düştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna’daki askeri ve enerji altyapı tesislerini hedef aldığını vurguladı.

Ukrayna İHA’sı sanayi bölgesini vurdu

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan SIBUR-Kstovo etilen ve kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrika, insansız hava aracı (İHA) ile vuruldu.

Fabrika, saldırısının ardından üretimi ve sevkiyatı geçici olarak durdurdu.
Fabrikanın basın servisi, 31 Ocak tarihinde “VKontakte” sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “SIBUR-Kstovo tesisinde, düşürülen İHA’nın enkazının neden olduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor… Ürün sevkiyatı geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
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