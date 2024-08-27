Ukrayna’nın enerji altyapısı büyük hasar gördü

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna genelinde 26 Ağustos gecesi hava saldırısı alarmları verildi. Kiev, Kharkov, Lutsk, Krivoy Rog, Zaporozhye gibi birçok şehirde patlamalar meydana geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, 15 bölgedeki enerji altyapısının ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti. Ukrenergo, sistemi stabilize etmek için acil elektrik kesintilerine başvururken, bu kesintiler tren trafiği ve su temininde aksamalara yol açtı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıların hedeflerinin başarıyla vurulduğunu ve Ukrayna’nın askeri-endüstriyel kompleksine ağır bir darbe indirildiğini bildirdi.



Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise saldırılar sonucunda 15 bölgedeki enerji altyapısının ciddi şekilde hasar gördüğünü ve enerji tedariğinde büyük sorunlar yaşandığını açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu saldırıların, Ukrayna’nın askeri ve endüstriyel kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığı ifade edildi. “Belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu” açıklayan bakanlık, operasyonun başarıyla tamamlandığını vurguladı.



Ukrayna’nın Karşı Saldırıları ve Enerji Krizi



Rusya’nın saldırısına karşılık, Ukrayna insansız hava araçları (İHA) ile Rusya’nın birçok bölgesine saldırılar düzenledi. Saratov ve Engels’teki saldırılarda sivil yerleşim alanları hedef alındı ve dokuz kişinin yaralandığı, dört kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Bu saldırılar, Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildi.



Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik bu saldırıları, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ukrayna için büyük bir kriz oluşturabilir.

Enerji altyapısının hedef alınması, ülkenin askeri ve sivil direncini kırmayı amaçlıyor.



Aynı zamanda, bu tür saldırılar, Ukrayna’nın askeri gücünü ve savaş endüstrisini destekleyen kritik altyapıyı zayıflatmak için de bir strateji olarak görülüyor. Bu saldırılar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunluğunun artmaya devam ettiğini gösteriyor.



İki ülke arasındaki savaş, hem askeri hem de sivil alanlarda ağır sonuçlar doğuruyor ve enerji altyapısının hedef alınmasıyla birlikte, çatışmaların daha da şiddetlenebileceği öngörülüyor.