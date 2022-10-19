Ukrayna’nın günlük kaybı bin kişiye kadar çıkıyor





SAMANYOLUHABER.COM -MOSKOVA

Herson kentinde yaşayanlar için tehlikeli durum oluştuğu bilgisini paylaşan Surovikin, HIMARS füzelerinin isabet etmesi ile Antonov Köprüsü ve Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin barajı hasar gördüğünü, bu nedenle bölgeye gıda tedarikinde, su ve elektrik temininde sorunlar yaşandığını vurguladı.







Surovikin, Kiev yönetiminin Kakhovka Hidroelektrik Santrali’nin barajına saldırının yanı sıra hedeflerde ayrım gözetmeksizin büyük kentlere roket saldırısı düzenleme olasılığına dikkat çekti. “Bu eylemler büyük sanayi merkezinin altyapısının yok olmasına ve sivil halk arasında büyük kayıplara yol açabilir” vurgusunu yaptı.





Rus komutan yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak her gün 600 ila 1000 kişi kayba uğradığını söyledi. Ukrayna güçlerinin Rusya’nın savunmasını kırmaya çalıştığını dile getiren Surovikin, Kiev’in aslında askerlerini yok olmaya mahkum ettiğini iddia etti.