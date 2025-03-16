Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın güvenliğini ve ordusunu güçlendirmeyi Avrupa üstleniyor /16 Mart 2025 11:55

Ukrayna’nın güvenliğini ve ordusunu güçlendirmeyi Avrupa üstleniyor

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği liderleri, NATO Genel Sekreteri ve diğer devlet başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Starmer, yaptığı açıklamada tarafların Ukrayna’nın güvenliğini ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam etme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Starmer, Ukrayna’nın gelecekteki olası çatışmalara karşı kendini savunabilecek kapasitede olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, savaşın sona ermesinin ardından barış gücü birliklerinin gönderilmesine hazır olduklarını belirtti. “Barış anlaşmasının sağlanması halinde, Ukrayna’nın kara, deniz ve hava güvenliğini korumak için ‘gönüllü koalisyon’ olarak konuşlanmaya hazır olacağız” dedi.

Ateşkes sağlanması durumunda anlaşmanın ihlal edilmesini önlemek için sıkı bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini de ifade eden Starmer, “Eğer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin derhal ateşkese yanaşmazsa, Ukrayna’yı daha da güçlendirmek, Rusya’nın savaş kapasitesini zayıflatmak ve Putin’i müzakere masasına oturtmak için çabalarımızı artıracağız” dedi.

Bunu sağlamak amacıyla askeri desteği artıracaklarını, yaptırımları sıkılaştıracaklarını ve Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği zararın bedelini ödemesini sağlamak için tüm yasal yolları araştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Daha önce Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları durdurmaya hazır olduğunu, ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması gerektiğini belirtmişti.
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