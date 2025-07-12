Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın inşası için AB’den Roma mutabakatı /12 Temmuz 2025 13:02

Ukrayna’nın inşası için AB’den Roma mutabakatı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı (URC) sona erdi. Konferansta öne çıkan gelişmelerden biri, Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan yeni fonlar oldu.

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İki gün süren toplantıda Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Ukrayna'ya askeri ve finansal destek sözlerini yineledi. İtalya, Almanya, Fransa ve Avrupa Yatırım Bankası, başlangıçta 220 milyon avro bütçeli bir fon kurdu. Bu fonun 2026 yılına kadar 500 milyon avroya çıkarılması hedefleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Ukrayna'ya yönelik 2,4 milyar avroluk yeni bir finansman paketi sundu. Bu paketin 1,8 milyar avrosu kredi garantisi, geri kalan 580 milyon avrosu ise hibe şeklinde olacak. AB, bu kaynakla 10 milyar avroya yakın yatırım çekmeyi umuyor.

Ayrıca, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın yeniden inşası için 300 milyon avro taahhüt etti. Bu miktarın 30 milyon avrosu, Ukrayna ile ortak projeleri destekleyen "Ukrayna Ortaklık Fonu" kapsamında kullanılacak.

40 Milyar Avroluk Askeri Yardım Taahhüdü

Konferansın ardından yayınlanan ortak bildiride, "Ukrayna'ya bu yıl en az 40 milyar avro askeri ve mali destek sağlanacak" denildi. Bu, NATO ülkelerinin 2024'teki taahhüdüne denk geliyor. Ayrıca, Trump'ın barış çabalarına destek ifade edilirken, Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece askeri yardımların süreceği vurgulandı.

Roma Zirvesi, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğinin bir göstergesi oldu. Ancak barış görüşmelerindeki belirsizlik ve ABD'nin tutumundaki dalgalanmalar, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.
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