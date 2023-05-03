Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’nın karşı atağı başladı mı? /03 Mayıs 2023 22:53

Ukrayna’nın karşı atağı başladı mı?

Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cephelerdeki hareketliliğinin arttığını açıkladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’nın özel askeri birlikleri Wagner Başkanu Yevgeny Prigojin tarafından yapılan açıklamada Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cephelerde yoğun şekilde harekete geçtiğini söyledi.

Ukrayna Ordusunun hareketliliğini daha önce duyurulan karşı saldırının başlaması olarak değerlendiren Prigojin, bazı yerlerde de kendi sınırları aştığını söyledi. 

Prigojin, Ukrayna ordusunun saldırısının aslında çok daha önce başladığına inandığını, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini en yüksek seviyeye çıkardığını belirterek tüm bunların Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başladığını gösterdiğini söyledi.

Wagner PMC'nin başkanı, Rus kuvvetlerinin kanatlarının ne kadar güvenilir olduğu sorusunu "şimdilik nezaket gereği sessiz kalacağını" sözleriyle yanıtladı.

“Ukrayna’nın, Rusya Federasyonu'nun tarihi sınırları" dışında da daha aktif hale geldiğini, özellikle Rusya bölgelerinin topraklarına yapılan drone saldırılarına atıfta bulunarak bir kaç gün içinde cephedeki durumun çok daha şiddetleneceğini söyledi.
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