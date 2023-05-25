Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın karşı taarruzu başladı mı? /25 Mayıs 2023 17:06

Ukrayna’nın karşı taarruzu başladı mı?

İtalyan Rai 1 televizyonuna konuşan Ukrayna Başkanlık Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, karşı saldırı kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruza başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Danışman Podolyak "Karşı taarruz birkaç gündür sürüyor, bu savaş 1500 kilometrelik sınıra yayılmış durumda. Bazı karşı operasyonlara başlandı," ifadelerini kullandı. İfadesine göre Ukrayna birlikleri bir dizi farklı plan dahilinde hareket yürütüyor.

Bazı yerel kaynaklar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ağır zırhlı tank birimlerinin Konstantinovka şehrinden Bahmut yani Artemovsk şehri yönünde transfer edildiğini bildiriyor.

Alınan bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Konstantinovka'dan Artemivsk'e nakli Mayıs ayı ortalarında başladı. Zırhlı taşıyıcılar ve kamyonlar da dahil olmak üzere askeri teçhizat konvoyları Artyomovsk'a doğru ilerlediği görüldü. Askeri konvoyun hareketi yüksek düzeyde güvenlik eşliğinde sürüyor.

Konstantinovka, Artemovsk’un önemli ulaşım merkezlerinden birisi.

Artemovsk yani Bahmut şehri, geçtiğimiz hafta tamamen Rusya’nın kontrolüne geçti.

F-16’lar savaşın seyrini değiştirecek
Avrupa ziyaretleri kapsamında Müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye davet eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hava sahasını kapatmak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. F-16’ların gelmesi durumunda savaşın seyri değişeceği uzmanların ortak görüşü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.

“Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullanan Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirterek bunun, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’nın karşı taarruzu başladı mı? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:13:31