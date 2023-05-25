Ukrayna’nın karşı taarruzu başladı mı?

Danışman Podolyak "Karşı taarruz birkaç gündür sürüyor, bu savaş 1500 kilometrelik sınıra yayılmış durumda. Bazı karşı operasyonlara başlandı," ifadelerini kullandı. İfadesine göre Ukrayna birlikleri bir dizi farklı plan dahilinde hareket yürütüyor.







Bazı yerel kaynaklar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ağır zırhlı tank birimlerinin Konstantinovka şehrinden Bahmut yani Artemovsk şehri yönünde transfer edildiğini bildiriyor.





Alınan bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Konstantinovka'dan Artemivsk'e nakli Mayıs ayı ortalarında başladı. Zırhlı taşıyıcılar ve kamyonlar da dahil olmak üzere askeri teçhizat konvoyları Artyomovsk'a doğru ilerlediği görüldü. Askeri konvoyun hareketi yüksek düzeyde güvenlik eşliğinde sürüyor.





Konstantinovka, Artemovsk’un önemli ulaşım merkezlerinden birisi.





Artemovsk yani Bahmut şehri, geçtiğimiz hafta tamamen Rusya’nın kontrolüne geçti.





F-16’lar savaşın seyrini değiştirecek

Avrupa ziyaretleri kapsamında Müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye davet eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hava sahasını kapatmak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. F-16’ların gelmesi durumunda savaşın seyri değişeceği uzmanların ortak görüşü.







Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.





“Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullanan Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.





Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirterek bunun, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.