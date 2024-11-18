Ukrayna’nın kritik enerji altyapısı ve askeri tesisleri füzelerle vuruldu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada 17 Kasım’da gün boyu Ukrayna’daki kritik enerji altyapısı ve askeri tesislere yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.





Kiev, Odessa, Nikolaev, Krivoy Rog, Dinyeper, Rivne ve Vinnitsa gibi birçok şehirde patlamalar yaşandı.





Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırılar sonrası elektrik üretim ve iletim tesislerinde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek acil elektrik kesintisi kararı aldı.





Ukrayna Enerji Bakanı Herman Galuşçenko, saldırının etkisinin geniş çaplı olduğunu ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga ise bu saldırının Rusya’nın şimdiye kadarki en büyük hava operasyonlarından biri olduğunu vurguladı ve “Ukrayna’nın barışa güç yoluyla ulaşması gerektiğini” söyledi.





Tüm hedefler vuruldu





Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna’nın askeri ve enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Kasım ayı başından itibaren Ukrayna’nın askeri hava sahaları, insansız hava aracı üretim atölyeleri ve enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiğini aktardı.





Bakanlık, saldırının Ukrayna’nın askeri-sanayi kompleksinin işleyişini destekleyen enerji tesislerini hedef aldığını ve “planlanan tüm hedeflerin vurulduğunu” açıkladı.





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’daki enerji tesislerinin genellikle askeri potansiyelle bağlantılı olduğunu söyledi. Peskov, kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırıların devam edip etmeyeceği sorusuna ise “Bu, ordunun ihtiyaçlarına bağlı” yanıtını verdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önce yaptığı açıklamada, Rus saldırıları nedeniyle ülkenin enerji altyapısının %80’inin zarar gördüğünü ifade etmişti. Zelensky, özellikle termik ve hidroelektrik santrallerin hedef alındığını ve milyonlarca Ukraynalının kış aylarında ısınma sıkıntısı yaşayabileceğini dile getirmişti.





Saldırılar, Ukrayna’nın enerji altyapısında ciddi sorunlar yaratırken, kış aylarına girerken bölgedeki insani krizin derinleşeceğine dair endişeleri artırıyor.