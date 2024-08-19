Ukrayna’nın Kursk operasyonu Batı’dan gizlendi

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Zelensky, gece yayımladığı video mesajında, Kiev’in müttefiklerinden, özellikle ABD, İngiltere ve Fransa’dan askeri yardımlarını hızlandırmalarını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi başdanışmanı Mihail Podolyak, bu saldırının amacının, müzakerelerde Ukrayna’nın pozisyonunu güçlendirmek olduğunu belirtti. Podolyak, operasyonun stratejik önemine dikkat çekerek, Rusya’nın sınır bölgelerinde oluşturulacak bir tampon bölgenin, Ukrayna için güvenlik açısından kritik olduğunu vurguladı.The Economist‘in iddiasına göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, daha önce Batı’nın engeline takılan iki operasyon nedeniyle Rusya topraklarına yönelik son saldırı planlarını gizli tuttu. Hatta bu planları Kiev’in müttefiklerinden bile sakladı. Haberde, Sırski’nin Kursk operasyonu öncesinde görevden alınmanın eşiğinde olduğu ve bu operasyonun başarısının, onun askeri kariyeri açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.Öte yandan, Rusya’nın pazar sabahı Kiev bölgesine düzenlediği bombardımanda 50 evin hasar gördüğü bildirildi. Bölgesel askeri idare başkanı Ruslan Kravçenko, saldırının yerel halka büyük zarar verdiğini ve bunun Ukrayna’nın müttefiklerinden daha fazla destek talep etmesine yol açtığını belirtti.