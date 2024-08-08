Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın Kursk’taki ilerleyişi durduruldu! /08 Ağustos 2024 12:29

Ukrayna’nın Kursk’taki ilerleyişi durduruldu!

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişinin durdurulduğu açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov tarafından verilen brifingde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişinin durdurulduğu açıklandı.

Gerasimov, Ukrayna’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya yaklaşık bin askerin katıldığını belirtti. Bu saldırıda en az 100 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve 215’inin yaralandığını iddia etti. Ayrıca, Rus birliklerinin yedisi tank olmak üzere toplam 54 zırhlı aracı imha ettiğini söyledi.

Gerasimov, “Sınır muhafızları ve takviye birlikleriyle birlikte devlet sınırını koruyan birliklerin eylemi, hava saldırıları, füze kuvvetleri ve topçu ateşi, düşmanın Kursk yönünde bölgenin derinliklerine doğru ilerleyişini durdurdu.” dedi.

Toplantıya Savunma Bakanı Andreiy Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov da katıldı. Kursk bölgesindeki duruma ilişkin rapor, Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından telekonferansla sunuldu. Kursk bölgesinin sınır bölgesinde çatışmalar 6 Ağustos sabahından bu yana devam ediyor.

Kursk Nükleer Santralindeki güvenlik önlemleri artırıldı

Ayrıca Rus Ulusal Muhafızları, Kursk nükleer santralinin güvenliğini artırmak amacıyla ek kuvvetler konuşlandırdı.

Buna ilaveten, Rus Muhafızları, Savunma Bakanlığı ve FSB Sınır Servisi ile işbirliği içinde, Kursk ve Belgorod bölgelerinde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait sabotajcıları püskürtmek için güvenlik önlemlerini artırdı.

Ukrayna birliklerinin yoğun atakları ardından, Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Bakanlar Kurulu’nun Kursk bölgesi sakinlerinin yeniden yerleştirilmesi için 1,8 milyar ruble tahsis edeceğini açıkladı. Bu talimat, Başbakan ile mutabakata varılarak Maliye Bakanlığı’na sunuldu.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede sivillerin tahliyesi sürüyor.
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