Ukrayna’nın Rusya sınır bölgesine saldırıları kitlesel tahliyelere neden oldu

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Kursk Bölge Vali Vekili Alexey Smirnov, bölgedeki durumun gergin olduğunu, ancak kontrol altında tutulduğunu söyledi. Sınır bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini belirten Smirnov, bölgesel yetkililerin Rusya Savunma Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu ve halkın sakin olmasını istediğini ifade etti.

Alexey Smirnov, “Operasyon merkezi 24 saat çalışma moduna geçirildi. Güvenlik güçleri, Savunma Bakanlığı ve sınır muhafızlarıyla sürekli etkileşim içerisindeyiz. Sınırda çatışmalar yaşanıyor. Sınır bölgelerinden ayrılan nüfusu karşılıyoruz, ek bir ambulans ekibi düzenlendi, doktorlar göreve getirildi, gerekli ilaç rezervleri oluşturuldu. Lütfen panik yapmayın, bölgenizin idaresinden veya Kursk bölgesi idaresinden yardım isteyin. Herkesin yardımına koşacağız,” dedi.Son verilere göre, bugün Kursk bölgesine düzenlenen bombardıman ve drone saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi de yaralandı. Ukrayna sınırındaki bölgelerde yaşayanlar için geçici barınma merkezlerinde ek yerler düzenlendi.Bu sabah Ukraynalı birlikler, Kursk bölgesine yeni saldırı girişiminde bulundu. Şu anda yoğun çatışmalar Sujansky ve Korenevsky bölgelerinde yaşanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece Kursk bölgesi genelinde saldırılar düzenleyerek en az 26 drone fırlattı. En fazla sayıda saldırı Suja’da gerçekleşti. Bu saldırılarda üçü çocuk beş sivil yaralandı. Konut binalarının ciddi şekilde zarar gördüğü görüntüler internette dolaşıyor.İki gündür Ukraynalı askerlerin saldırısı altında bulunan Kursk Bölgesinde, vatandaşların sınır bölgesinden tahliyesi başladı.Kursk bölgesinin sınır hattında, Ukraynalı birliklerle çatışmalar dün sabahtan bu yana devam ediyor. Vali Vekili Alexey Smirnov, durumu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e konuya ilişkin brifing verdiğini ve yerel yetkililerin bölge sakinlerinin tahliyesini organize ettiğini söyledi.Smirnov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kursk bölgesi yetkililerinin, halkı ateş altındaki sınır bölgelerinden uzaklaştırılmasını organize ettiğini belirtti. Ona göre, binlerce kişi otobüs ve özel araçlarla bombalanan bölgeleri şimdiden terk etti. “Geçici barınma merkezleri hazırladık ve onlara gereken her şeyi sağladık, psikologlar çalışıyor. Moskova ve St. Petersburg’dan doktorlar bölgeye gitti ve federal merkez Kursk bölgesine ek fon ve diğer yardımları tahsis ediyor” dedi.Bölge başkanı ayrıca gece operasyonel durumu Cumhurbaşkanı Putin’e telefonla bildirdiğini söyledi. “Başkan durumu kişisel kontrol altında tutuyor. Cumhurbaşkanı, bölgemize her alanda destek sağlanacağını vurguladı” diye konuştu.