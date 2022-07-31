Ukrayna’nın tahıl patronu bombardımanında öldü

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mıkolayiv’e Rus bombardımanında ülkenin en varlıklı iş insanlarından ve tahıl devi Nibulon Grup’un patronu Oleksi Vadaturski, eşi Raisa Mikhailovna’yla birlikte öldürüldü.Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Vadaturski ve eşi Raisa Mikhailovna’nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füzeyle vurulduğunu duyurdu.İş insanı Vadaturski, aynı zamanda ‘Ukrayna’nın Kahramanı’ adlı bir madalyanın sahibiydi. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre Vadaturski’nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.