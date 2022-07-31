Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’nın tahıl patronu bombardımanında öldü /31 Temmuz 2022 17:54

Ukrayna’nın tahıl patronu bombardımanında öldü

Ukrayna ve Rusya üzerinden dünyaya tahıl tedariği için yapılan yeni anlaşmadan günler sonra Ukrayna'nın önde gelen tahıl şirketlerinden birini patronu olan Oleksi Vadaturski yaşanan bombardımanda öldüğü aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mıkolayiv’e Rus bombardımanında ülkenin en varlıklı iş insanlarından ve tahıl devi Nibulon Grup’un patronu Oleksi Vadaturski, eşi Raisa Mikhailovna’yla birlikte öldürüldü.

Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Vadaturski ve eşi Raisa Mikhailovna’nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füzeyle vurulduğunu duyurdu.

İş insanı Vadaturski, aynı zamanda ‘Ukrayna’nın Kahramanı’ adlı bir madalyanın sahibiydi. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre Vadaturski’nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.
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