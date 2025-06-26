Ukrayna’nın yapay zeka teknolojili İHA atağı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna ordusunun yapay zeka destekli İHA sistemleri Haziran ayından itibaren kullanılmaya başlandı.





Haziran başında kullanıma sunulan Gogol-M adlı sistem, sadece 10 bin dolarlık maliyetiyle askeri uzmanları şaşkına çevirirken, otonom hedef tespit ve imha kabiliyetiyle dikkat çekiyor.





Sabit kanatlı ana taşıyıcı İHA, Ukrayna sınırlarından havalanarak Rus topraklarında 200 kilometre ilerlemeyi başardı. Kanatlarına monte edilmiş iki intihar drone'unu hedef bölgeye bırakan sistem, düşük irtifada uçarak radar sistemlerine yakalanmadan operasyonunu gerçekleştirdi. Küçük boyutlu saldırı drone'ları, yapay zeka sayesinde insan müdahalesi olmadan hedef taraması yaparak patlayıcı yüklü saldırılarını otonom olarak gerçekleştirdi.





Füze Sistemlerine Rakip





Strategy Force Solutions firmasının geliştirdiği sistem, ana taşıyıcı ve iki saldırı drone'undan oluşan set halinde sadece 10 bin dolara mal oluyor. 300 kilometrelik menzile sahip ana sistem ve ek 30 kilometrelik saldırı drone'ları ise geleneksel füze sistemlerinin milyon dolarlık maliyetlerine kıyasla devrim niteliğinde bir ekonomik avantaj sunuyor. Firma yetkilileri, yeterli finansman sağlandığı takdirde ayda binlerce üretim kapasitesine ulaşabileceklerini belirtiyor.





Örümcek Ağı Operasyonu ile Stratejik Vuruş





Ukrayna'nın 1 Haziran'da gerçekleştirdiği "Örümcek Ağı Operasyonu", bu yeni sistemlerin etkinliğini kanıtlar nitelikteydi. Toplam 117 İHA'nın katıldığı operasyonda, Rusya'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu hava üsleri hedef alındı. Kamyonlardan fırlatılan drone'lar, Rus elektronik karıştırma sistemlerine karşı geliştirilen "terminal yönlendirme" yazılımı sayesinde kesintisiz olarak hedeflerine ulaşmayı başardı.





Teknolojik Savaşın Yeni Cephesi





Askeri uzmanlar, bu tür otonom sistemlerin modern savaşın seyrini kökten değiştirebileceğini vurguluyor. Yapay zekanın hedef tanımlama ve vurma kararı verme süreçlerindeki rolü, uluslararası hukuk çevrelerinde etik tartışmaları da beraberinde getiriyor.





Ukrayna'nın düşük maliyetli ancak yüksek etkili bu yeni stratejisi, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aşmak için geliştirilen yaratıcı çözümlerin sadece başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Savaşın teknolojik boyutunun her geçen gün daha da karmaşık hale geldiği bu dönemde, iki tarafın da yapay zeka ve otonom sistemler alanındaki yarışı tüm hızıyla sürüyor.