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Bu iddiada toplamda bin 965 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Kuvvetleri’nin füze ve topçu birlikleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 adet ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ve bir İHA kontrol merkezi vuruldu. Ayrıca asker ve mühimmat taşıyan bir tren de hedef alındı.Açıklamada Kuzey Askeri Grubu’nun iki karşı saldırıyı püskürttüğü ve ayrıca Batı Askeri Grubu’nun cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip iki saldırıyı engellediği belirtildi.Ayrıca, Rus hava savunma güçleri, son bir gün içerisinde ABD yapımı ATACMS, 14 adet HIMARS füzesi ile 61 insansız hava aracını engelledi.