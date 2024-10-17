Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın “Zafer Planının” gizli maddeleri açıklandı /17 Ekim 2024 15:23

Ukrayna’nın “Zafer Planının” gizli maddeleri açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mikhail Podolyak, RBC Ukrayna’ya verdiği röportajda, zafer planının gizli eklerinde Rusya topraklarına yönelik saldırıların yer aldığını açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Podolyak, bu gizli eklerin Ukrayna’nın, cephe hattının çok ötesindeki Rusya'nın lojistik hatları yok etmeye yönelik stratejiler içerdiğini belirtti. 
“Zafer planının eklerinde, hangi silahların lojistik hatları, mühimmat biriktirme tesisleri ve üretim merkezlerini vurmak için kullanılacağı açıkça belirtiliyor. Hedefler ve gereken silahların miktarına dair net bir plan var,” dedi.

Bu açıklamalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli silahlarla yapılacak saldırıların NATO’nun doğrudan çatışmaya katılımı anlamına geleceğine dair uyarısıyla örtüşüyor.

Zelensky’nin “Zafer Planı”, 16 Ekim’de Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada’ya sunuldu. Beş ana maddeden oluşan planın üç maddesi gizli tutuluyor. Bu plan, Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirme, NATO’ya davet edilme ve “nükleer olmayan kapsamlı bir stratejik caydırıcılık paketi” gibi önlemleri içeriyor.

Ukrayna lideri, planının desteklenmesi durumunda savaşın gelecek yıl sona ermesini beklediğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı, “Zafer Planını” ilk kez Ağustos ayının sonunda açıklamış, Eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarına sunmuştu. Zelensky, önerilerini 17 Ekim’de Avrupa Konseyi toplantısında da sunmayı planlıyor.
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