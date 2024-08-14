Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ordusu: 74 Rus yerleşimini ele geçirdik /14 Ağustos 2024 10:40

Ukrayna ordusu: 74 Rus yerleşimini ele geçirdik

Ukrayna ordusu Kursk ve Belgorod bölgelerinde süren operasyonda 74 Rus yerleşimini ele geçirdiklerini öne sürdü.

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Geçen Salı günü Rusya sınırını geçerek Kursk bölgesine saldırı başlatan Ukrayna ordusu ilerleyişine hız verdi. Sızma harekâtını komşu Belgorod'a da taşıyan Ukrayna ordusu, toplam 74 Rus yerleşiminin kontrolleri altında olduğunu açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile video görüşmesi yaparak sahadaki duruma dair bilgi veren Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, son 24 saatte birliklerin farklı yönlerde bir ila üç kilometre arasında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kursk Valisi Aleksey Smirnov Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna askerinin sınırdan 12 kilometre içeri girdiğini ve 28 yerleşimi ele geçirdiklerini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca dört Ukrayna füzesi ve 37 insansız hava aracını Kursk üzerinde düşürdüklerini açıkladı.

Belgorod'da acil durum ilan edildi

Acil durum ilan edilen komşu bölge Belgorod'da da çatışmalar şiddetleniyor. Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Ukrayna topçusunun atışları yüzünden bölgede durum çok zorlu. Evler yıkıldı, siviller öldü" dedi.

Saldırılar yüzünden sadece Kursk'da 120 binden fazla Rus yerinden oldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ele geçirilen Rus toprakları ile ilgilenmediklerini, Rusya'nın barışı kabul etmesi halinde saldırıyı sonlandıracaklarını bildirdi. Açıklamada, "Rusya ne kadar erken barışı kabul ederse Ukrayna askerinin Rus topraklarındaki eylemleri de o kadar erken sonra erer" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Kiev yönetimi Kursk ve Belgorod'a komşu Ukrayna toprağı Sumi'de artan "düşmanca eylemler ve sabotajlar" yüzünden seyahat kısıtlaması getirdi.

Ukrayna daha önce de Rusya içine sızma harekâtları düzenlemiş, insansız hava araçları ile başkent Moskova'yı hedef almıştı. Ancak Kursk operasyonu savaşın başından beri Rusya'ya yönelik en büyük saldırısı oldu.

Ukrayna'nın Rusya içinde huzursuzluk yaratmayı ve gelecekteki müzakerelerde pozisyonunu iyileştirmeyi amaçladığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "düşman askerini bölgeden çıkarma" sözü verdi.
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