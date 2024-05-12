Ukrayna ordusu Harkov cephesinde zorlanıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Kuzeyden yeni cephe açarak saldırıya geçen Rus Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinde beş ve Donetsk bölgesinde bir köyü daha ele geçirdi.





Ukrayna’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı alanların başında Harkov yönü geliyor. İki gündür süren Rus saldırılarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri Volchansk'in kuzey kısmından nehrin karşısına çıkarıldı. Rusların ilerleyen saatlerde Volchanka Nehri'ni geçip taarruzlarına burada devam etmeleri bekleniyor.





Rusların Harkov’a ilerleyişi sürerken Ukrayna ordusu, Belgorod ve bölgelerine bomba yağdırdı. Ukrayna ordusunun Belgorod ve Belgorod bölgesinin bombardımanında bir kadın hayatını kaybetti, 29 vatandaş yaralandı.





Harkov bölgesindeki çatışmalarda yaklaşık 170 askerin etkisiz hale getirildiği ve 34 askerin daha esir alındığı belirtildi. Ayrıca Çekya yapımı Vampire çoklu roketatar, Fransa yapımı Caesar topçu sisteminin yanı sıra çok sayıda silah ve askeri teçhizat vuruldu.





Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde 12 Vampir MLRS mermisini düşürdüğünü bildirdi.