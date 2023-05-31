SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dün sabah saatlerinde başkent Moskova ve çevresinde yaşanan İHA saldırılarının şoku halen tartışma konusu.





Ukrayna ordusu İHA ile petrol rafinerisini vurdu. Belgorod şehri İHA ile atılan roket saldırılarına hedef oldu. Vali Vyaçeslav Gladkov Grad roketleriyle düzenlenen saldırıda dört kişinin yaralandığını açıkladı.





Gladkov ayrıca Şebekino bölgesinde yaşayan çocukların Voronej'e tahliye edileceğini söyledi. Bugün sabaha karşı da Krasnodar bölgesindeki Afipski petrol rafinerisi, İHA saldırısına uğradı.





Bölge valisi Veniamin Kondratiyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Severski bölgesinde, Afipski rafinerisi arazisinde

HA saldırısı sonrası yangın çıktığını, fuel oil damıtma ünitelerinden birisinin yandığını söyledi.





Acil Durumlar Bakanlığı ve acil servislerin müdahalesiyle yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.





En son 26 Mayıs gecesi Krasnodar İHA saldırısına uğramış, hava savunma sistemi şehrin üzerinde çalışmış, ancak en az bir insansız hava aracı Morskaya Caddesi'ndeki bir ofis binasına çarparak infilak etmişti.