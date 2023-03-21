Ukrayna ordusu, Kırım’a saldırdı





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus Hava Savunma sistemlerine rağmen el yapımı insansız hava araçlarının Kırım'a düzenlediği saldırılar sonucunda yaralılar ve hasarlar var.





Canköy’de şu anda kısmen elektrik yok. İnsansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde yangın söndürme çalışmaları yapılıyor.





Yerel sakinlere göre, Kırım semalarında üç insansız hava aracı görüldü ve ardından Canköy bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.





Wagner özel askeri birlikler yöneticisi Yevgeny Prigojin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Mart sonu - Nisan başında da büyük çaplı bir saldırı başlatmayı ve Wagner birimlerini Rus ordusunun ana kuvvetlerinden ayırabilecek kanat kesme saldırıları yapmayı planladığını söyledi. Bu bağlamda, böyle bir sonucu önleyebilecek tüm önlemlerin alınmasını istedi.





Ukraynalı birlikler top ve roket atışlarıyla Donetsk ve Oleksandrivka'yı da bombaladı: konutlar hasar gördü.





Aynı şekilde Kırıma yakın olan Herson hattı boyunca karşılıklı bombardımanlar devam ediyor. Nova Kakhovka'daki konut binaları ve sivil altyapı bu saldırılarda etkilendi.