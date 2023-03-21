Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna ordusu, Kırım’a saldırdı /21 Mart 2023 13:01

Ukrayna ordusu, Kırım’a saldırdı

Ukrayna ordusu, gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla Kırım’ın kuzey kısmı Canköy’e saldırdı. Hava savunma sistemleri çalıştı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rus Hava Savunma sistemlerine rağmen el yapımı insansız hava araçlarının Kırım'a düzenlediği saldırılar sonucunda yaralılar ve hasarlar var. 

Canköy’de şu anda kısmen elektrik yok. İnsansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde yangın söndürme çalışmaları yapılıyor. 

Yerel sakinlere göre, Kırım semalarında üç insansız hava aracı görüldü ve ardından Canköy bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.

Wagner özel askeri birlikler yöneticisi Yevgeny Prigojin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Mart sonu - Nisan başında da büyük çaplı bir saldırı başlatmayı ve Wagner birimlerini Rus ordusunun ana kuvvetlerinden ayırabilecek kanat kesme saldırıları yapmayı planladığını söyledi. Bu bağlamda, böyle bir sonucu önleyebilecek tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Ukraynalı birlikler top ve roket atışlarıyla Donetsk ve Oleksandrivka'yı da bombaladı: konutlar hasar gördü. 

Aynı şekilde Kırıma yakın olan Herson hattı boyunca karşılıklı bombardımanlar devam ediyor. Nova Kakhovka'daki konut binaları ve sivil altyapı bu saldırılarda etkilendi.
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