Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ordusu, Rusların çekildiği Herson'a girdi /11 Kasım 2022 17:29

Ukrayna ordusu, Rusların çekildiği Herson'a girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin çekildiği Herson kentinin Ukrayna kontrolüne geçtiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Rusya'nın askeri birliklerini tamamen çektiği Herson bölgesine Ukrayna birliklerinin girdiği duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Herson bölgesi için yaptığı açıklamada, "Rus Askerlerin çekildiği Herson bölgesi Ukrayna kontrolüne geçti. Birliklerimiz şehre girmeye başladı" ifadelerine yer verdi. 

Gazeteduvar'da yer alan habere göre Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti. Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline Ukrayna bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı koyuldu. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle ilhak edilmişti.

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