Ukrayna ordusu saldırıya geçti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini açıkladı.





Kovalenko, “Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.





Öte yandan Rusya, dün Ukrayna tarafından Belgorod sınır bölgesine ateşlenen ABD yapımı sekiz ATACMS füzesini düşürdüğünü ileri sürerek, misilleme yapacağını bildirdi.