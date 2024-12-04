'Ukrayna ordusunun Kırım ve diğer kaybedilen bölgeleri geri alacak kapasitesi yok'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Japon Kyodo haber ajansına verdiği röportajda konuşan Zelensky, cephedeki durumun Ukrayna için son derece zorlu olduğunu vurguladı.





Ukraynalı lider, mevcut koşullarda Ukrayna’nın yalnızca askeri yollarla başarı elde edemeyeceğini belirterek, bir diplomatik çözüm arayışının önemine dikkat çekti. “Bu bir gerçektir, diplomatik çözüm aramak gerekir” ifadelerini kullanan Zelensky, çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.





Tekrardan NATO vurgusu





Röportajında, Ukrayna’nın güvenliğinin garanti altına alınması için NATO’nun önemini vurgulayan Zelensky, Batılı müttefiklerden askeri yardımları artırmalarını talep etti. “Daha fazla destek olmadan bölgelerimizi geri kazanmamız mümkün değil,” diyen Zelensky, özellikle ağır silahlar ve mühimmat konusunda Ukrayna’nın büyük bir ihtiyaç içinde olduğunu söyledi.





Zelensky’nin açıklamaları, Ukrayna’nın hem askeri hem de ekonomik açıdan ciddi zorluklar yaşadığı bir dönemde geldi.





Ukrayna’nın Kırım ve diğer bölgeleri geri kazanma hedefi, yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Ancak Batı’dan gelen desteğin boyutu ve Ukrayna’nın iç direnci, bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu belirleyecek.