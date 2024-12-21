Ukrayna, Rostov bölgesini vurdu, Rusya Kiev’e misilleme yaptı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki Novoşahtinsk petrol rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



Novoşahtinsk rafinerisi, bölgenin en büyük akaryakıt tedarikçisi konumunda ve yıllık 5,6 milyon ton üretim kapasitesine sahip. 2009 yılından bu yana faaliyette olan tesis, son iki yılda beşinci kez İHA saldırısına maruz kaldı. Haziran ayında gerçekleşen benzer bir saldırıda tesisin 50 metrekarelik bir alanı zarar görmüştü.



Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuri Slyusar, saldırının yaşandığı gece boyunca bölgeye 30’dan fazla İHA ve üç füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gece boyunca Rostov Bölgesi’nde yedi İHA düşürülürken, bunların altısının Taganrog’da, birinin ise Bataysk’ta etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Aynı gece Belgorod Bölgesi’ne de İHA saldırıları düzenlendi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bazı köylerde evlerin camlarının kırıldığını ve çitlerin zarar gördüğünü belirtti. Özellikle Nijneye Berezovo-Vtoroye, Babka çiftliği ve Pyatnitskoye köyleri saldırılardan etkilendi.



Kiev’e Misilleme: Kritik Noktalar Hedef Alındı



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rostov Bölgesi’ndeki Kamensky Kombine tesisine yönelik saldırısına misilleme olarak Kiev’deki kritik askeri ve stratejik hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hedef alınan noktalar arasında şunlar yer aldı:



• Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kontrol Merkezi: Ukrayna’nın istihbarat ve güvenlik faaliyetlerinde merkezi rol oynayan bu bina, saldırılar sonucunda tamamen imha edildi.



• Luç Tasarım Bürosu: Ukrayna’nın füze sistemlerinin geliştirildiği bu tesis, uzun menzilli hassas silahlarla hedef alındı.



Savunma Bakanlığı, saldırıların hedefine ulaştığını ve Ukrayna’nın askeri kapasitesine ciddi bir darbe vurulduğunu belirtti.