Ukrayna-Rusya arasında esir takası

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.





Gazete Duvar'ın Ukrayna'nın resmi haber ajansı Unikform'dan aktardığı haberine göre, konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yapan Vereşçuk, "14 Ukraynalı'yı eve getirdik, yedi asker ve yedi sivil" dedi. Açıklamada, esir takasına ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Medvedçuk ise halen Kiev yönetimi tarafından "esir değişimi" talebiyle gözaltında tutuluyor. Rusya devlet televizyonları geçtiğimiz haftalarda Donbass bölgesinde esir düşen İngiliz askerlerin görüntülerini yayınlamıştı.